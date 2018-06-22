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açıkladı! 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

15 terörist etkisiz hale getirildi
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  • 22 Haziran 2018, Cuma 19:25
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