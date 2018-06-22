Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar geliyor... 15-21 Haziran tarihleri arasında 87 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetlerince 15-21 Haziran'da Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4509 oldu haberin devamı Türk Silahlı Kuvvetlerince 15-21 Haziran'da Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4509 oldu haberin devamı
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