Türk Silahlı Kuvvetlerince 15-21 Haziran'da Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4509 oldu