'Millet İttifakı'nda istifalar arka arkaya geldi

24 Haziran seçimleri için siyasi partilerde aday adaylığı sürecinin başlamasıyla milletvekili olmak isteyen aday adayları partilerin genel merkezine ya da il başkanlıklarına başvuruda bulundu. Büyük bir heyecanla yapılan başvurular aday listelerinin kesinleşmesiyle başka bir boyuta taşındı.

Bu süreçte bazı partilerde kesin aday listelerine tepki istifaları gelirken, bazı adaylar da izlenilen politikayı beğenmeyerek partileriyle yollarını ayırdılar.

Adayların yanı sıra kimi parti teşkilatları da bu dönemde çeşitli nedenlerle görevlerinden istifa ettiler.

Aday listelerine tepki istifaları

CHP'DE İSTİFALAR

Aday listelerinin teslim edildiği gün ilk istifa haberleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi.

22 Mayıs tarihinde Gaziantep'te CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen milletvekili adaylığı sıralamasındaki yerlerini beğenmeyen 4 kişi adaylıktan çekildi. 14 milletvekilinin seçileceği Gaziantep'te ilk istifa 9. sıra adayı eski il başkanı Nesrin Tuncel'den geldi. Ardından 7. sıradaki Naci Kılıç, 13. sıradaki Yılmaz Demirdelen ve 14. sıradaki Mehmet Turan Gündoğdu adaylıktan vazgeçti.

"KADINLAR SEÇİLEBİLECEK SIRALARDA ADAY GÖSTERİLMEDİ"

İstifa eden adaylardan Nesrin Tuncel, yaptığı açıklamada "Dün çıkan sıralama bizim hem örgütlerimizde hem de tabanımızda çok büyük huzursuzluğa neden oldu. Çünkü listeler açıklandığında kadınların aday sıralamasında seçilebilir noktalarda olmadığının farkına vardık." şeklinde konuştu.

CHP Gaziantep'ten gelen bu haberin şokunu atlatamamışken istifalar gelmeye devam etti. Kayseri 9. sıra milletvekili adayı Metin Kantarcı ve Diyarbakır milletvekili aday Gülay Emre sıralamalarındaki yerini gerekçe göstererek, adaylıktan çekildiler.

"İL BİNASININ ADRESİNİ BİLMEYENLER ADAY GÖSTERİLDİ"

Gülay Emre, adaylıktan çekilirken şu şekilde konuştu:

"İddia ediyorum; milletvekili adaylık başvurusu gününe kadar il binasının adresini bilmeyen, memur olduğu için 3 ay bedavadan izin kullanmak için aday olanlar bile en üst sıralarda. Bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız"

CHP'de bir istifa haberi de Trabzon'dan geldi. Adaylık sırasını beğenmediği için hem partisinden istifa eden hem de adaylıktan çekilen ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklayan Ferda Kudunoğlu bu sefer partisi kendisine sırtını dönünce tekrar istifa etti

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNDE İSTİFA ŞOKU

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde de yönetim kurulu üyesi 10 kişiden 8'i görevinden istifa etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde CHP üyesi 6 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasından sonra İyi Parti'de de istifalar arka arkaya geldi.

İyi Parti'de Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya ve yönetim Kurulu üyesi 21 kişi partilerinden istifa etti.

"LİYAKAT VE AHDE VEFA YOK"

Milletvekili aday listelerine tepki amacıyla istifa ettiklerini belirten partililer, milletvekilli aday adaylığı sürecinde kendilerinin görüşlerinin alınmadığını, liyakatin ve ahde vefanın olmadığı bir hareket içinde bulunamayacaklarını ifade ederek istifa dilekçelerini il başkanlığına verdiklerini açıkladı.

"KOCA KOCA YALANLAR, RİYAKARLIKLAR"

Yine İyi Parti Uşak 2. sıra milletvekili adayı Ali Kurt da milletvekili adaylığından çekilerek partisinden istifa etti.

Kurt, yaptığı açıklamada: "9 Kasım 2015'den bugüne devam eden süreçte ilk ve yetkili ağzın söylediği koca koca yalanları, vefasızlıkları, rol yapıp oynamaları, riyakarlıkları ve hamaset nutukları atanları görememişiz. Kimlere 'seni vekil olarak görmek istiyoruz, aday ol' denildiğini ve akabinde yapılan muameleyi iyi biliyorum. Amacımıza ulaşamayacağımızı birçok yol arkadaşım gibi ben de öğrendim ve gördüm. Bugün itibarıyla adaylıktan çekiliyorum ve partiden istifa ediyorum." diye konuştu.

DEMOKRASİNİN VE HUZURUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

İyi Parti'de bir diğer istifa haberi Manisa'dan geldi. Manisa'nın Salihli ilçe yönetiminde yer alan 34 kişi istifa etti. Yapılan değerlendirmede partide demokrasinin ve huzurun kalmadığını belirttiler.

"YÖNETİM SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİYOR, GENÇLERİ DIŞLIYOR"

Yine İyi Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlyas Çınar ile birlikte 250 kişi partiden istifa etti. Milliyetçilik ve vatanseverlikten uzak bir yönetim nedeniyle partiden istifa ettiklerini belirten İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çınar, gençlerin dışladığını, il yönetiminin sorunları görmezden geldiğini savundu.

Manisa'da istifalar gelmeye devam etti. İyi Parti Akhisar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anıl Akandan dahil 12 kişi gençlik kolları üyeliğinden ve partiden istifa etti. Bu gerekçenin sebebi olarak partinin gençlere yeterince önem vermediği aktarıldı.

Edirne'de İyi Parti'den 1. sıra milletvekili adayı olan Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından milletvekilliği adaylığı yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmediği gerekçesiyle düşürülünce yerine İmren Çakırlar aday gösterildi. Ancak Çakırlar, adaylıktan istifa etti.

İyi Parti'de istifa dalgalarının yaşandığı bir başka il de Kocaeli oldu. İyi Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Saka ve 40 üye, görevlerinden istifa ederek AK Parti kadrolarına geçtiğini açıkladı.

"PARTİMİZİN DURUŞUNU TASVİP ETMEDİK"

Başkan Saka, "Bizler milli değerlerimize sahip çıkmak adına fedakar bir düşünce ile faaliyetlerimizi sürdürürken, partinin sergilemiş olduğu duruşun bizlere hizmet etmediğini gördük, istifa ettik." diye konuştu. Ayrıca Saka, 2 gün içerisinde 200 gencin de AK Parti saflarına katılacağını sözlerine ekledi.

İyi Parti de Bingöl ve Adıyaman'dan da istifa haberleri geldi. Bingöl 2. sıra milletvekili adayı Abdurrahim Ariç adaylıktan ayrıldı. Adıyaman İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Çelikten ise AK Parti'ye destek vermek için partisinden istifa etti.

SAADET PARTİSİ'NDE İSTİFALAR

İstifaların yaşandığı bir diğer parti de Saadet Partisi oldu.

"İTTİFAKI İÇİME SİNDİREMEDİM"

Saadet Partisi Şanlıurfa 4'üncü sıra milletvekili adayı İzzet Çiftçi adaylıktan istifa ederek, bazı partililerle AK Parti'ye katıldı. İzzet Çiftçi partisinin CHP ile yaptığı ittifakı içine sindiremediği aktardı.

Bingöl'de Saadet Partisi 3. sıra milletvekili adayı Vural Koşunkartay, adaylıktan çekildi.

Saadet Partisi Kars milletvekili adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

"CHP İLE YAPILAN İTTİFAKI SİNDİREMEDİM"

Milletvekili Yıldız aldıkları karara sebep olarak şu açıklamalarda bulundu: "İlk başından beri sindiremediğim ancak sahada da fark etmiş olduğum bir şeyler vardı, bunu sindiremedim. Bugün muhafazakar kesimin Milli Görüş'e, şahsımıza oy vermesi ve alacağımız oyların, ittifakta en çok alan CHP'ye geçecek olmasına ben sindiremedim."

Saadet Partisi'nde gerçekleşen istifalardan biri de Mardin'de yaşandı. Saadet Partisi Mardin merkez Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı ve üyeleri, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Ramazan Güldü, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için partimden ve görevimden istifa ettim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bizi sıkıntıya koydu, CHP ile ittifak yaptı." diye konuştu.

PARTİLERİNİ TERÖRE DESTEK VERMEKLE SUÇLAYIP İSTİFA ETTİLER

Saadet Partisi'nde istifa sebeplerinden biri olarak da terör odaklarıyla yapılan iş birliği gösterildi.

"DEMİRTAŞ'IN ÖZGÜR OLMASINI SAVUNAN BİRİ BENİM LİDERİM OLAMAZ"

Zile İlçe Başkanı Serdal Akçay, "Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını arzu ile bekleyen bir lider benim liderim asla olamaz" diyerek partisinden istifa etti.

Yine Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin teröre destek verdiğini gerekçe göstererek istifa etti.

"MİLLİ GÖRÜŞ ANLAYIŞI KARAMOLLAOĞLU İLE KAYBOLDU"

Bundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını ifade eden Begiş şu açıklamaları yaptı:

"Eski başkanımız rahmetli Erbakan'ın siyasi anlayışı ve tutumu ile şimdiki tutum arasında dağlar kadar fark var. Eski milli görüş siyasi anlayışı Karamollaoğlu ile kayboldu."

"ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYACAĞIZ"

Rıfat İpek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimler öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanının ittifak kurduğu partiler ve kendisi, açık bir şekilde HDP ve Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istemektedir. PKK yandaşı Selahattin Demirtaş'a destek vermeyeceksiniz. Millet bu ittifaklarda yer alan partilere verilen her oyun PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yarayacağının bilincindedir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayacağız."

SEÇİM SÜRECİNDE TERÖRDEN GÖZALTINA ALINANLAR

Seçim sürecinde heyecanı devam ederken bazı partilerin üyeleri terör şüphesiyle gözaltına alındı. Bu dönemde dikkat çeken en önemli olaylardan biri İyi Parti'nin sosyal medya ekibinde yer alan Kerim Çoraklık'ın tutuklanmasıydı.

FETÖ'DEN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine 'FETÖ propagandası yapmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çoraklık, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Çoraklık'ı ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Çoraklık'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Terör propagandasıyla üyeleri gözaltına alınan bir başka parti de HDP oldu.

Terör örgütü PKK/KCK'ya destek vermeye devam ettiler

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP ilçe başkanları ve bir muhtarın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınırken Erzurum'un Karayazı ilçesinde de, HDP'nin milletvekili adaylarının tanıtımında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Bu olayla ilgili Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden şu açıklama yapıldı:

"İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu, HDP'nin 28 Mayıs 2018 tarihinde Karayazı ilçesinde gerçekleştirdiği milletvekili aday tanıtım toplantısında, 30 şüphelinin terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine sabah saatlerinde özel harekat ve zırhlı araç desteğindeki çok sayıda polis, ilçede söz konusu zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, HDP'nin milletvekili aday tanıtımında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 30 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde ve evlerindeki aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 şarjör, 175 dolu fişeğin yanı sıra dijital malzeme, örgütsel içerikli doküman ve materyaller ele geçirildi" denildi.

PM ÜYESİ TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan HDP Parti Meclisi Üyesi Arife Çınar tutuklandı. Çınar'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.

4 KİŞİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

HDP'de bir başka gözaltı haberi de Şanlıurfa 6'ncı sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan'dan geldi.

Kaplan ve beraberindeki bir grup Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran'da AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölümü ve 8 kişi yaralanması sebebiyle gözaltına alındı.