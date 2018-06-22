cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;
Bay Muharrem çıkmış üniversiteyi ücretsiz yapacağız diye. Biz zaten harçları kaldırdık. Asıl dersi siz onlara pazar günü vereceksiniz. Şu anda üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı.
Bay Kemal'in dönemini Savaş Ay'ın programından ezberlemişssinizdir. Hastaneye sağlam girseniz hasta çıkardınız. Biz Kanuni'nin torunlarıyız. İnsanımıza değer veriyoruz. Biz milletmizin sağlığını düşünmezsek bunun hesabını ne allah'a ne de millete veririz. Devlet bunun için var.
PARK MÜJDESİ
Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil. Bu pazar aynı zamanda Mart 2019'un işaret fişeğidir. Onu da bilin.
Erdoğan'dan İstanbul için büyük müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti. Erdoğan, ''Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil.'' müjdesini verdi.
cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Erdoğan Gaziosmanpaşa , miting
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