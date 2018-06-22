;
Yol Durumu
  1. 15 terörist etkisiz hale getirildi
  2. 87 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan'dan İstanbul için büyük müjde!

, Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti. Erdoğan, ''Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil.'' müjdesini verdi.

Erdoğandan İstanbul için büyük müjde!

'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Bay Muharrem çıkmış üniversiteyi ücretsiz yapacağız diye. Biz zaten harçları kaldırdık. Asıl dersi siz onlara pazar günü vereceksiniz. Şu anda üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı.

Bay Kemal'in dönemini Savaş Ay'ın programından ezberlemişssinizdir. Hastaneye sağlam girseniz hasta çıkardınız. Biz Kanuni'nin torunlarıyız. İnsanımıza değer veriyoruz. Biz milletmizin sağlığını düşünmezsek bunun hesabını ne allah'a ne de millete veririz. Devlet bunun için var.



PARK MÜJDESİ
Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil. Bu pazar aynı zamanda Mart 2019'un işaret fişeğidir. Onu da bilin.

Etiketler: , ,
  • 22 Haziran 2018, Cuma 19:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar