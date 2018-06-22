Samsun İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Yıldız otobüs durağı yanında meydana gelen olayda, Selçuk S. idaresindeki 06 DE 2980 plakalı otomobil, yaya Mahir İ. ve Resul Kurt I.'ya çarptı.
YARALILAR TEDAVİDE
Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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