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'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

'da otomobilin çarptığı 2 kişi hastanelik oldu.

Samsunda otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Yıldız otobüs durağı yanında meydana gelen olayda, Selçuk S. idaresindeki 06 DE 2980 plakalı otomobil, yaya Mahir İ. ve Resul Kurt I.'ya çarptı.

YARALILAR TEDAVİDE

yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 22:10
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