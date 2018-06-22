Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( ÖSYM) 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2016- KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellendiği bildirildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2016-KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

AA'nın haberine göre, adaylar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Branş bazında sıralamaların, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulan, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmet olduğu, görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı belirtildi.

Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığına işaret edilen açıklamada, branş bazında sıralama işlemlerinin, adayların ÖSYM sistemi üzerinde bugün itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ile bu tarihte sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen öğretmen alımlarında ise "KPSS P10, P120 ve P121" puan türleri kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamalarının alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilip, adayların alan bazındaki başvurularının esas alınarak belirlendiği aktarıldı.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiği bildirildi.