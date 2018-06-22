;
Yol Durumu
  1. Feci kaza! Belediye otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

: "te hazırlıklar tamam"

Milli Savunma Bakanı , milyonlarca askerlik çağına gelmiş vatandaşa müjdeyi verdi. ile ilgili yapılan çalışmaların tamamlandığını açıklayan Canikli "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak." dedi.

Hükümetten bedelli müjdesi

Canikli, Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayında le ilgili soruyu da yanıtladı.

Seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yapılacağı ve bunun kimleri kapsayacağına ilişkin soru üzerine Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini söyledi. Yükümlü olarak askere gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığını vurgulayan Canikli, "Bunun bir tane bile istisnası yok." dedi.

Etiketler: , ,
  • 22 Haziran 2018, Cuma 10:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar