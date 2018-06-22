Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ana hatlarını anlattığı yeni yönetim sisteminin detayları da belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl olacak? İşte yeni sisteme dair tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ana hatlarını anlattığı yeni yönetim sisteminin detayları da belli oldu.
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