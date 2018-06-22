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Yol Durumu
  1. Hükümetten bedelli müjdesi

nasıl olacak? İşte e dair tüm detaylar...



Cumhurbaşkanı 'ın dün akşam ana hatlarını anlattığı yeni yönetim sisteminin detayları da belli oldu.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 11:36
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