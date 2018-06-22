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Ankara'da belediye otobüsleri çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'da iki belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş yolu Eryaman mevkiinde meydana gelen kazada iki EGO otobüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazanedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

  • 22 Haziran 2018, Cuma 10:26
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