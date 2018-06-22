Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da halka hitap etti. Erdoğan vatandaşlara AK Parti'nin yeni projeleriyle ilgili müjdeleri sıralarken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de yüklendi.

İşte öne çıkan açıklamalar;

Kartal'a neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz. İstanbul'a neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Soruyorum diğerlerinin İstanbul'a, Kartal'la ilgili yaptıkları ne var? Kartal'a Erol Bey ilçe başkanı olduğu zaman bu Kartal'ın hali neydi? Erol Bey Pendik'te, Mehmet Bey burada. Bu gayreti veren bir anlayış var. O da AK Parti. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hatırlayın o Kartal'ın halini. Sadece Kartal'a 3 katrilyon yatırım yaptık.

Devletin memuruyla nasıl küfürlü konuşmalar? Dinlediniz mi? Bunlardan cumhurbaşkanı olur mu? Bunlara Pazar günü Osmanlı tokatını atmaya var mıyız? Ben inanıyorum ki benim kardeşim Pazar günü gereken dersi verecek. Arasında geçen diyalogları da biliyorsunuz; gel bakalım Muharrem, geliyor. Git bakalım Muharrem, gidiyor. Seçim beyannamesi açıklanıyor. Kendi açıklıyor. Tek adam ya.

Mart'ta belediye başkan seçimleri var. Onları da o açıklayacak herhalde. Kağıthane'ye geldi ne dedi? Kağıttepe. Sen daha İstanbul'u tanımıyorsun.

İnşallah Pazar günü sizden alacağımız onayla, durmak yok.

Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek Büyükşehir, gerek Kartal. Buraları tekrar geri alacağız. Biz yola çıkarken bir şey söyledik. Türkyie'yi 4 temel taş üzerinde büyüteceğiz. Eğitim, adalet, sağlık, emniyet dedik. Eğitimde 280 bin derslik yaptık, 580 bin öğretmen atadık. Artık masalarda kitapları hazır oluyor? Eskiden kırtasiye önlerinde sıra bekliyorduk. Paramızla kitap bulamıyorduk. Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. Şimdi Türkiye'nin ortalaması 32 öğrenciye düştü. Biz bunu başardık.

SAMANDIRA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ!

​Kardeşlerim sağlıkta çekilen çileleri biliyorsunuz. İhtiyaçlarınızı her yerden alabiliyor musunuz? Bay Kemal'ın SSK'da müdür olduğu zamanları biliyorsunuz değil mi? Şimdi bizim Kartal'ımzıda hastanemiz var mı? Aynı şekilde Pendik'te bir hastanemiz var. Anadolu yakasına şehir hastanemizi yapıyoruz. Şimdi bir de Şehir Hastanemiz geliyor. Samandıra'ya bir şehir hastanesi inşa ediyoruz.

Bizim bu dönem iki önemli projemiz var. Bir tanesi millet bahçesi, diğeri millet kıraathanesi. İnşallah Kartal'ımıza güzel bir millet bahçesi yapacağız. Bir de güzel millet kıraathanesi yapacağız. Bizler yaparız, onlar yıkar. Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım ekibi. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü. "Ne gerek var ya?" Ne diyor onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var? Kardeşim sen işine gelen köprüden geç. 15 sene sonra bu köprü 1. ve 2. köprüler gibi olacak. Çünkü devlete teslim edilmiş olacak. Bak Marmaray var değil mi? Bunların böyle bir hayali bile olur mu?