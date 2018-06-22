Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında bütün derslerinde başarılı olup da devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.
MEB açıkladı! 9 bin 77 öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
MEB bu yıl ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan öğrencilere müjdeyi verdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu bildirdi.
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