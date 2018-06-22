Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'ten 3. Havalimanı'na baklavayla geldi.
Erdoğan'dan havalimanı çalışanlarına baklava ikramı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'ten 3. Havalimanı'na baklavayla geldi.
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