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  1. Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe!

Erdoğan'dan havalimanı çalışanlarına baklava ikramı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'ten 3. Havalimanı'na baklavayla geldi.
  • 22 Haziran 2018, Cuma 10:07
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