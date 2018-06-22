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'a hava operasyonu

: Hakurk ve Kani Rash'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irakta teröristlere ağır darbe!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (), dün Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle:

"21 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 08:56
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