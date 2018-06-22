Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına giderek ülkenin geleceğini belirleyecek.

Yayınlanan son anketlere göre; bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geçmişi başarılarla dolu.

İnce, tüm çabalarına rağmen CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bile oturamadığı için henüz bir başarısı yok.

İŞTE ERDOĞAN'IN SİYASİ ZAFERLERİ

-1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

-2002'de AK Parti'yi yüzde 34 oyla iktidara taşıdı.

-2004'te belediye seçimlerinden yüzde 41.7'lik oyla çıkarak Türkiye genelinde ağırlıklı olarak belediyelerde de iktidar oldu.

-22 Temmuz 2007'de yüzde 47 oy alarak ikinci kez iktidar oldu.

-2008'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine ilişkin referandumu halka götürdü. Referandumdan yüzde 69.12 galip çıktı.

-29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 38.6 ile yine galip çıktı.

-12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu'ndan da yüzde 58'lik oyla galip çıktı.

-12 Haziran 2011'de yüzde 49.8 oy alarak üçüncü kez iktidar oldu.

- 30 Mart 2014 yılında düzenlenen seçimlerde milletin tercihi bir kez daha AK Parti oldu: Yüzde 45.6

- 10 Ağustos 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan ilk kez halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı oldu.

-7 Haziran 2015'te sandıktan birinci çıkan parti AK Parti'ydi: Yüzde 40,87

- 1 Kasım 2015.. Millet bir kez daha istikrar diyerek AK Parti'yi yüzde 49,50'lik oy oranıyla iktidara taşıdı.

-16 Nisan 2017'de düzenlenen anayasa değişikliği referandumunda da halkın tercihi Erdoğan'dı: Yüzde 51,41

ERDOĞAN'I TARİHE GEÇİREN SEÇİM

Yıl 1994...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim çalışmaları başlamıştı.

Yarışın, Zülfü Livaneli ve Anavatan Partisi adayı İlhan Kesici arasında geçeceği tahmin ediliyordu.

Bunun yanında, Refah Partisi'nin de sessiz bir yükselişi dikkatlerden kaçmıyordu.

İstanbul büyük sıkıntılarla mücadele ediyordu.



İSTANBUL'UN SORUNLARI

1994 yılında İstanbul denince; akla İSKİ skandalı, hava kirliliği ve susuzluk geliyordu. Her geçen gün büyüyen çöpten dağlar İstanbul için ciddi risk taşıyordu. İstanbullu çözüm için sabırsızlanıyordu.

Tüm bu sorunların arasında yerel seçimlerde İstanbullu tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

SEÇİLDİ, SORUNLARI ÇÖZDÜ

Artık Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı...

Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından sonra İstanbul'da yaşanan gelişmeler ve sıkıntılara bulunan çözümler sayesinde, bu dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi rotasını çizdiği bir dönem olarak tarihe geçti.