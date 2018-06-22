Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, ''çete reisi" olmakla suçlayan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay'ın, örgütlü silah kaçakçılığından yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası aldığı bildirildi.
Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında; sanıklardan Kemal Altay, Muzaffer Ergünkaçak, Yaşar Özyaşar, Necati Özyaşar ve Kemal Akay'ın ülkemize kaçak olarak sokulan tabancalar ve mermileri, Kemal Akay'ın Değirmencili köyündeki evinin bodrum katına götürdükleri, üç gün Kemal Akay'ın evinde kalan tabancalar ve mermilerin bilinmeyen başka yere naklettiklerine dikkat çekildi.
Mahkeme kararında; sanıklardan Kemal Akay'ın evine yapılan baskında evin bodrum katında boş tabanca kutuları, tabanca harbileri ve evin yakınında bir çukur içerisinde yakılmış tabanca kutuları ve imha edilmek istenilen tabanca harbileri elde edildiği ifade edildi.
Sinop Ağır Ceza Mahkemesi; Kazım Altay'ın, kaçak ateşli silahları ve mermileri nakletmek ve bilerek nakletmeye tasavvut etmek suretiyle toplu olarak müsnet suçu ikame ettiklerine sabit olan fiil ve hareketlerine uyan 6136 sayıılı yasanın 12. madde gereğince 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklardan Muzaffer Ergünkaçak, Yaşar Özyaşar, Necati Özyaşar ve Kemal Akay da 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SABAH
Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında; sanıklardan Kemal Altay, Muzaffer Ergünkaçak, Yaşar Özyaşar, Necati Özyaşar ve Kemal Akay'ın ülkemize kaçak olarak sokulan tabancalar ve mermileri, Kemal Akay'ın Değirmencili köyündeki evinin bodrum katına götürdükleri, üç gün Kemal Akay'ın evinde kalan tabancalar ve mermilerin bilinmeyen başka yere naklettiklerine dikkat çekildi.
Mahkeme kararında; sanıklardan Kemal Akay'ın evine yapılan baskında evin bodrum katında boş tabanca kutuları, tabanca harbileri ve evin yakınında bir çukur içerisinde yakılmış tabanca kutuları ve imha edilmek istenilen tabanca harbileri elde edildiği ifade edildi.
Sinop Ağır Ceza Mahkemesi; Kazım Altay'ın, kaçak ateşli silahları ve mermileri nakletmek ve bilerek nakletmeye tasavvut etmek suretiyle toplu olarak müsnet suçu ikame ettiklerine sabit olan fiil ve hareketlerine uyan 6136 sayıılı yasanın 12. madde gereğince 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklardan Muzaffer Ergünkaçak, Yaşar Özyaşar, Necati Özyaşar ve Kemal Akay da 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SABAH
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