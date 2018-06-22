Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Haber’de

Leyla Köselerli ve Fahrettin Altun soruyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında yanıtlıyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



-Bizim tabii 2 aydan daha fazla oldu. Biz bu süreci il kongreleriyle de beraber geçirdik. Bu il kongrelerimizi aynı zamanda seçim mitingleri olarak geçiriyorduk. Bir taraftan kapalı spor salonlarının dışında açık alanda konuşmalarımız, kapalı spor salonlarının içinde de kongremizi yapıyorduk. Şu anda seçim kampanyamızı da buna ilave ettik. 100'e yakın bu konuda konuşmalarımız oldu. Yoğun bir süreci yaşamış olduk. Örneğin dün il olarak Gaziantep'le noktaladık. Gaziantep'ten sonra yine bir toplu yayına girdik. Bugün de İstanbul'un 7 ilçesini dolaştık. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra sizlerle ortak yayındayız. Bir gün kala artık halkımıza, milletimize diyoruz ki Pazar gününe birlikte hazırlanalım.

"Bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini istiyorum"

-Özellikle tabii bu konu hakikaten çok çok önemli. Bu ziyaretlerin veyahut da bu gezinin, memlekete gitmenin kazası olabilir ama bu seçimin kazası olmaz. Ben vatandaşlarıma partili partisiz fark etmez demokratik haklarını kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bir seçimde ben bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini istiyorum.





"Yurt dışı oyları 2 milyonu aşmış durumda"

-Bu seçimde aldığım rakamlar zannediyorum 2 milyonu aşmış durumda. Türkiye dışındaki bütün vatandaşlarımızın bütün haklarını zorlaştırmalarına rağmen birçok engeller önlerine çıkarmalarına rağmen yılmadılar, usanmadılar hatta yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip oylarını kullandılar. Türkiye dışındaki tüm vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı her türlü takdirin üstündedir. Oralarda atacakları oylarla Türkiye'deki yeni yönetim sisteminin değişikliğine katkılarının olacağını düşünüyorum.

"280 bin derslik yaptık"

-Her şeyden önce tabii yatırımlar noktasında Türkiye neredeydi nereye geldi buna bakmamız lazım. Yatırımlarda eğitim öncelikli, sağlık ikinci sırada. Biz göreve geldiğimizde birinci sırada savunmaydı. Eğitimi bir numara yaptık. Eğitim altyapısına yüklendik. 280 bin derslik yapmışız. Hatırlayın, ben kendi dönemimi hatırlıyorum sınıflarımızda 75 öğrenci vardı. Aynı dönemde Anadolu'da 100'ü aşkın öğrenci olan sınıflar vardı. Bugün İstanbul ilçelerindeki mitinglerimi yaparken çocuklara sordum. Bir tanesi 25, bir tanesi 18 diyor. Bu civarda. Resmi rakamlarla şu anda 32. Biz başka bir şey yaptık. Biz teksir kağıdıyla okuduğumuz dönemler oldu. Saman kağıdı var ya, orada basarlardı notları mürekkep dağılırdı. Biz şimdi o acıları yaşadığımız için bütün ortaöğretim ve ilkokullarda kitapları hazırladık, masaların üzerine koyduk. Öğrenciler kitaplarını masalarının üzerinde hazır buldu. Nereden nereye getirdik bu işi.





"Üniversite burslarını 45 liradan 470 liraya çıkardık"

-Üniversite, öğrenciler 45 lira burs alıyordu. Biz bunu 470 liraya getirdik. Master 970 lira alıyor. Doktora öğrencileri asgari ücret alıyor.

"268 milyon yolcu Marmaray'ı, 23 milyon araç Avrasya Tünelini geçti"

-Şu ana kadar 268 milyon yolcu Marmaray'ı kullandı. Avrasya Tüneli'nden 23 milyon araç geçti.

"Destinasyon olarak THY dünyanın bir numarası"

-Havalimanı meselesi. Dünya artık çok ciddi bir rekabetin içerisinde Batıda öyle havayolu firmaları var ki THY'yi özellikle izliyorlar. Destinasyon olarak THY dünyanın bir numarası. Bunu şu anda batı firmaları yakalayamıyor. Filomuz da 400'e yaklaşıyor. Geniş gövdelerde de THY çalışmalarını yapıyor. Yeni havalimanında 6 pist olacak, 100 bin kişi çalışacak. Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar. Burada toplam proje alanı 76 buçuk milyon metrekare. Bizim Atatürk Havalimanı'mız ise 12 milyon metrekareydi. İlk etapta yılda 90 milyon yolcu taşıyacak burası. Ama 2023'te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkıyor. Şimdi bu onları rahatsız etmez mi?

-Bir de şu var. Bizim yeni aldığımız geniş gövdeli uçaklar, dünyanın diğer ucuna gidiyor. 16 saat 18 saat uçabiliyor. Bu tabii birilerini rahatsız ediyor.

Savunma Sanayii

-Bir diğer önemli adım da savunma sanayii. Savunma sanayiinde ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayabiliyorduk ama şimdi yüzde 65'ini karşılar hale geldik. Şimdi biz bunlar için göreve geldiğimizde ben o zaman Bush'a rica ederdim. 'Bize İHA verin' dedim 'kongre müsaade etmedi' dediler. Sayın Trump 'bizim kaliteli silahlarımız var' diyor. Ver diyoruz kongre müsaade etmedi.

"CHP zihniyeti uçak fabrikasını kapattı"

-Temennim odur ki burada bir yanlışa düşmezler. Ama şunu bilmeleri lazım Türkiye artık eski Türkiye değil. CHP zihniyeti uçak fabrikasını kapattı ve orayı gaz ocağı fabrikası yaptı. Türkiye artık o dönemdeki Türkiye değil.





"Yabancı kuruluşlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar"

-Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Zaten bugünden o yabancı birçok köşeler filan hatta kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yaptırmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye'de durum, onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor. Bunu biz de zaten arazide görüyoruz. Büyümedeki 7,4 oranı çok çok önemli biz şimdi G7 ülkeleri arasında 2., OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız.Türkiye artık işsizlikte son dönemlerin en düşük rakamlarına kadar geldi. Genç işsizlikte de bir düşüş var. Bunlar bir şey gösteriyor. Türkiye karşı tarafa bir güven veriyor.

-Gerek Sayın İnce gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun kongrelerde birbirlerine karşı hakaretlerini bilirsiniz. Tüm seçim kampanyası boyunca ben bunları dev ekranlarda gösterdim. Şu anda ben yine de bay Muharrem'in Bay Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir oyununa geldiğini düşünüyorum. Seçimi kazanamayacağını biliyor zaten. Ama seçimden sonra ben Bay Kemal'i daha rahat yerim. Burada benim milletimin Pazar günü bunlara anlayacakları dilden bir demokratik cevap vermeleri lazım.

-Edirne cezaevinde terör örgütünün arkasında olduğu bir kişiyi ziyaret ediyor. İcazet alıyor veya destek alıyor. Bu adam 7 Haziran seçimlerinin akabinde Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişidir. Tutuklu olmak bu noktada seni temize çıkarmıyor. Belki de bu süreç içerisinde mahkum olacaksın Bunları bizim görmemiz lazım. Bizim üzüntümüz, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının onu ziyaret edip meydanlara çıkıp söylemesi. Bunlarla milleti aldatamazsın. Biz Güneydoğu'da güçlüyüz. Hele ben bu kayyumlarla başlayan süreçle Güneydoğu şu anda bir başka. Buralarda biz çok ciddi yatırımlar yaptık. Biz yapım ekibiyiz. Niye? Buralar bizim vatan topraklarımız. Terör örgütü yakıp yıktı diye öylece bırakamayız.

-Kürt anneleri bu şekilde ağlatan bu PKK terör örgütü bu HDP nasıl oluyor da hala oy alıyor. Anlamakta zorlanıyorum. Ben şu anda devranın değiştiğini düşünüyorum. Van, Diyarbakır mitingleri muhteşemdi. Şanlıurfa, Gaziantep muhteşemdi. Şanlıurfa ve Gaziantep'te açık ara öndeyiz. İnşallah bu defa Diyarbakır'da farklı bir netice koyacak diye inanıyorum. Mardin inşallah koyacak diye inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...