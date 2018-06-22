Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu güzelliğe bak, şu heyecanı bak. Kartal böyleydi, Maltepe böyleydi şimdi Ataşehir de böyle şimdi. Ataşehiri ilçe yapan kim? Bu kardeşiniz Ataşehir'i ilçe yaparak burada alt yapı, üst yapı sistemi kurararak burada ilçeyi kurduk. 16 yılda biz sadece hükümet olarak Ataşehir'e 3 katrilyon yatırım yaptık. Bakın belediyenin yaptığı harcamaları söylemiyorum. Buradan metro geçti mi? Peki Avrasya Tüneli'nden memnun musunuz?

MARMARAY'DAN 268 MİLYON YOLCU GEÇTİ

Peki Marmaray'dan memnun musunuz? Bugüne kadar Marmaray'dan 268 milyon yolcu geçti. Ama onlar Marmaray'a gereksiz diyor, onlar boğazın altından Marmaray'ı geçiremez ki. Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri ulaşamaz. Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı 23 milyon. Şimdi Bay Muharrem diyor ki onun fiyatı bu, şunun fiyatı bu. Bunlarda yalan var mı var. Bunlar pazar günü sizin dersinizi bekliyor. Biz Ataşehir'e 9 farklı raylı sistem kazandırdık. İlçemize günde 300.000 bin yolcuya hizmet veren Kartal-Kadıköy metro hattını kazandırdık mı? Biz yola çıkarken Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde ayağa kaldıracağız dedik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet dedik. Peki eğitimde neler yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? Artık kitaplarınızı ücretsiz alıyorsunuz değil mi?

BAY MUHARREM ÜNİVERSİTEYİ ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ DİYOR, ÜNİVERSİTE ZATEN ÜCRETSİZ

Bay Muharrem üniversiteyi ücretsiz yapacağız diyor, üniversite zaten ücretsiz. 75 üniversite vardı, şimdi 205 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Artık üniversiteyi Türkiye'nin dört bir yanına öğrencimizin ayağına götürdük. Hakkari'de var mı, var. Kars'ta var mı, var. Olmyan yer yok. Bununla da kaldı artık biz ilimde irfandan bir yarışın içindeyiz. Ataşehir'in artık sağlıkta da bir problemi kalmadı. Ah, ah ne çileler çektik değil mi? Bay Kemal'in döneminde SSK hastenelerinde nasıl sıkıntılar çektik değil mi? Şimdi ben CHP'li kardeşlerime sesleniyorum ideolojik tartışmaları bırakın. Ataşehir belediye başkanının eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, daire dağıtıyor. Bunların hesabını Ataşehirli kardeşim sormayacak mı? Pazar günü ilk sınavı yapıyoruz sonra geleceği hazırlanıyoruz.

Samandıra'daki eski askeri havaalanının olduğu bölgeye şehir hastanesi yapıyoruz. Şimdi Göztepe'deki hastaneyi de büyütüyoruz.

İSTİHBARATI SATACAĞIM DİYENDEN DEVLET YÖNETİCİSİ Mİ OLUR?

6100 km bölünmüş yol yapıldı, biz 16 yılda 20 bin km bölünmüş yol yaptık. Kardeşlerim yüksek hızlı treni ülkeye kazandırdık mı? Nasıl memnun musunuz? Bir tanesi çıkmış ne işimiz var yüksek hızlı trenle diyor. Sivaslı kardeşlerime böyle diyor, göçü hızlandırırmış yüksek hızlı tren. Biri TİKA'yı, MİT'i satacağım diyor, istihbaratı satacağım diyenden devlet yöneticisi mi olur? Zavallı bunlar zavallı. Bunlara gereken dersi veriyor muyuz?

ŞUANDA KANDİL'E İNİYORUZ

Biz artık kendi otomobilimizi yapacağız. Hem de elektrikli. Bunlar siparişler alınmasına rağmen uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına dönüştürüldü. CHP zihniyeti bu. Bunlardan bir şey olmaz. Şu anda Kandil'e iniyoruz. Neyle? İHA ile. İHA'lar koordinatları veriyor, F16'lar da tepelerine biniyor. Kandil'de örgütün depolarını vurduk. Sonra toplantı halindeki örgüt üyelerini vurduk. 35 terörist orada etkisiz hale getirildi. Onlar lider kadrodandı. Bay Kemal Afrin'e girmeyin diyor, siz kimsiniz? Bizk kararımızı verdiysek gireriz, gireriz. Şimdi Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'dayız. Mehmetçik niye var?



BAŞVURULAR BİR MİLYONU AŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imar barışına müracaat edenlerin sayısının 1 milyonu aştığını belirtti.