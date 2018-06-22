Türkiye genelinde düzenlediği mitinglerde katılım sayısının düşük olması nedeniyle alay konusu olan Meral Akşener, seçimden bir gün önce 23 Haziran Cumartesi günü İstanbul genelinde yapacağı mitingleri iptal etti.

Alanların boş kalması sonrası morali iyice bozulan Akşener, İbrahim Özyer'in ölümünü öne sürerek miting yapmayacağını duyurdu. Seçimden önceki son gün boş meydanlara konuşarak iyice dibe batmak istemeyen Akşener böylece seçim, mitinglerini iptal ederek seçim öncesi moral bozmamayı amaçladı.