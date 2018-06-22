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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

mitinglerini iptal etti

İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı , lere 1 gün kala İstanbul genelinde yapacağı mitingleri iptal etti.

Meral Akşener meydandan kaçtı

Türkiye genelinde düzenlediği mitinglerde katılım sayısının düşük olması nedeniyle alay konusu olan , den bir gün önce 23 Haziran Cumartesi günü İstanbul genelinde yapacağı mitingleri iptal etti.

Alanların boş kalması sonrası morali iyice bozulan Akşener, İbrahim Özyer'in ölümünü öne sürerek miting yapmayacağını duyurdu. Seçimden önceki son gün boş meydanlara konuşarak iyice dibe batmak istemeyen Akşener böylece seçim, mitinglerini iptal ederek seçim öncesi moral bozmamayı amaçladı.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 15:46
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