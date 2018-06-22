Erdoğan: "Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'de düzenlediği miting sırasında Maltepe Belediyesi'nde yaşanan skandalları açıkladı. Maltepe Belediyesi'ni terör örgütü mensuplarının yönettiğini söyleyen Erdoğan, Maltepe Belediye Başkanı Yardımcısı'nın da bu suçlama ile 10 yıla mahkum edildiğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın Maltepe Belediyesi'nde yaşanan skandal ile ilgili açıklaması:

Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı şu hale bak. Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. 10 yıla mahkum olmuş. Hale bak hale.

MALTEPE BELEDİYESİ'NDE NE OLMUŞTU?

Terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yardımla suçlanan CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Şengül, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şengül'ün tutuklanmasına yol açan süreç şöyle gelişti: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame göre, geçmiş tarihlerde MLKP adına faaliyetten tutuklanan Soner Çiçek ve Mustafa Kapar ile örgütte faal olan Serkan Okatan, 16-17-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında Nurettin Sözen Parkı'nda düzenlenen Gülsuyu Sanat ve Hayat Kültür Festivali'ndeki konser organizasyonu için Şengül aracılığıyla Maltepe Belediyesi'nden örgüt adına maddi yardım istedi.

TEHDİT VE BASKIDAN BIKTI

Şengül de bu kişileri Maltepe Belediyesi'ne mimarlık hizmeti veren işadamı Yüksel Yaşaroğlu'na yönlendirdi. İşadamı, Serkan Okatan'a 5 bin lira verdi. Yaşaroğlu, belediyede bekleyen dosyasının onaylanmasından sonra 10 bin TL daha vereceğini taahhüt etti. MLKP adına hareket eden bu kişiler, bekleme sürecinde işadamı üzerinde baskı kurdu. Soner Çiçek, Yaşaroğlu'nu arayarak tehdit etti. Tehditkar tavırlardan bıkan Yaşaroğlu, Mustafa Kapar'dan bir hesap numarası istedi. İşadamı 28 Ağustos 2013´te kendisinden istenen 10 bin lirayı da bu hesaba yatırdı.



Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT İÇİN KULLANDILAR

Aynı gün Kapar'ın, örgüt içinde aktif olan Serkan Okatan'ı arayarak paranın hesaba yattığını bildirdiği kaydedilen iddianamede, "Sonuç olarak MLKP terör örgütünün baskı ve tehditler neticesi alınan bu paranın örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilmektedir" denildi. İddanamede, MLKP kerör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/290 esas sayılı dosyasında yargılanan bazı şahıslar arasında, CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şengül ile ilgili tape kayıtlarının da bulunduğu ifade edildi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Mütalaasını veren savcı, Şengül'ün MLKP'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda örgüt üyesi olarak faaliyet yürüttüğünün sabit olduğunu kaydetti. Savcı, sanık hakkında anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör örgütüne yardım ve irtkap suçlarından da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık ise, ifadesinde, Yüksel Yaşaroğlu'nu tanıdığını, hak edişin bir kısmını kendisinin imzaladığını, ancak imzanın formalite icabı olduğunu, ödemelerin muhasebe müdürlüğü tarafından yapıldığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Hasan Hayri Şengül'ü, terör örgütüne yardım ve irtikap suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Serkan Okatan'ın örgüt içinde aktif olduğu kaydedildi.

BU GENÇLERE 15 BİN LİRA ÖDE!

Mahkemede ifadesi başvurulan mağdur işadamı Yüksel Yaşaroğlu, başından geçen olayları şöyle anlattı: "Belediyeye gitmiştim. Sekreter bana 'Başkan sizinle görüşmek istiyor' dedi. Ben de bu nedenle Belediye Başkan Yardımcısı olan sanıkla görüştüm. Hasan Hayri Şengül, sekreterine 'Dışarıdaki gençleri çağır, gelsinler' dedi. Bunun üzerine 2 kişi yanımıza geldi. Sanık bana, 'Biz bu gençlere belediye adına şenlik yaptırdık, borcumuz var. Bu nedenle bu gençlere 15 bin TL öde, hak edişini al" dedi.



Para, Mustafa Kapar'ın hesabına aktarılmış.

Benim 80 bin TL tutarında bir alacağım vardı. Ben, kendisine 'peki' dedim. Önce 5 bin TL verdim. Sonra banka aracılığıyla 10 bin TL'yi gönderdim. Tam zamanını hatırlamamakla birlikte benim 10 bin TL'yi gönderdiğim süre zarfında ya da birkaç gün sonra hak ediş evrakım imzalandı. 80 bin TL'yi yaklaşık 2 ay içerisinde taksit taksit olmak suretiyle aldım. Benden para isteyen ve başkanın yanına çağırdığı bu kişilerin herhangi bir örgüte mensup olduklarını bilmiyordum."

ÜÇ GÜNLÜK ŞENLİKTE ÖRGÜT PROPAGANDASI

İstanbul-Maltepe'deki Nurettin Sözen Parkı'nda 16-17-18 Ağustos 2013 tarihlerinde düzenlenen Gülsuyu Sanat ve Hayat Kültür Festivali'yle ilgili fotoğraflar da dava dosyasına girdi. İddinamede, organizasyonun açıkça MLKP terör örgütünün propagandasına dönüştürüldüğü, sözde etkinlikte örgütün simge ve sembollerini içeren çok sayıda pankart ve afişin kullanıldığına vurgu yapıldı.