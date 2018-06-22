A Haber-Atv ortak yayını rekor kırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Atv-A Haber ortak yayınında izlenme rekoru kırdı. Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri arasında en fazla izlenen isim olan Erdoğan, yayında yeni yönetim sistemi ile ilgili çarpıcı ayrıntıları da paylaştı.





ERDOĞAN YENİ SİSTEMİ İLK KEZ A HABER-ATV ORTAK YAYININDA ANLATTI

Artık nefesler tutuldu, seçim sürecinde son düzlüğe girildi. Türkiye dün akşam A Haber ve Atv ekranlarına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv ortak yayında yeni yönetim sisteminin tüm ayrıntılarını özel hazırlanan grafiklerle anlattı.

29 Ekim'de açılacak Üçüncü Havalimanında gerçekleşen yayın, birçok ilke de imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk röportajları, özel animasyonlarla merak edilenlere cevap verdi.





ERDOĞAN EN FAZLA İZLENEN LİDER OLDU

Cumhurbaşkanı adayları, parti liderleri günlerdir televizyon ekranlarında... Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki özel yayını, tüm liderler arasında reyting rekoru kırdı.

Yaklaşık 2 saat süren A Haber-Atv ortak yayını; ilk 100 program arasında en çok izlenen programlar içinde yer aldı.

