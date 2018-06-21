Cumhurbaşkanı Erdoğan Atv, AHaber, ANews ve a Haber Radyo ortak yayınında soruları cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan, 3. Havalimanı'na karşı çıkanlara cevap verdi.

3. HAVALİMANI

Heyecan ve coşku dolu olduklarını dile getiren Erdoğan, "Buraya ilk adımı atmış olmak bize ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç verdi. Öncelikle bu 5 firmamıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların bu cesareti, girişimci ruhu olmasaydı, böyle bir eser meydana gelmezdi. Kolay bir eser değil." dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın devasa bir araziye inşa edildiğini belirten Erdoğan, 76,5 milyon metrekarelik bir alanda böyle bir havalimanının tesis edildiğini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da buranın açılışını yapacaklarını söyledi. Bu açılışla, Türkiye'nin yılda 90 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanına kavuşacağını ifade eden Erdoğan, bu havalimanının dünyanın ilkleri arasına gireceğini, 2023'ten itibaren de yılda 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak bir numara olacağını vurguladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ferah, huzur dolu olduğunu, tamamlandığında freeshoplar ve yeşillikleriyle çok daha güzel hale geleceğini, bulundukları kısmın bile insanı büyülediğini dile getirdi.

Erdoğan ''Şu anda sadece bir kısmındayız, bu kısmı bile bizleri büyülüyor, bu konsorsiyumun ortaklarına milletim adına teşekkür ediyorum'' dedi.

"ONLARI DAHİ YAKALAYAMADILAR"

"Bu havalimanına neden karşı çıkıyorlar?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Dünyada siyasi tarihe baktığımızda, özellikle bu komünist rejim mensupları veya heveslileri, hiçbir zaman bu tür yatırımlara taraftar olmazlar. Sonlara doğru onlar bile aslında bu işe alıştılar. Çok ideal yatırımları, altyapıda yaptılar. Örneğin SSCB'nin altyapı yatırımları, gerçekten çok muhteşemdir. Oralarda 4 gidiş, 4 geliş yollar görürsünüz. Havalimanları öyle. Ama bizdekiler, onlar gibi dahi olamadılar. Onları dahi yakalayamadılar. Bay Kemal konuşuyor. Sabiha Gökçen ile alakalı konuşuyor. Sabiha Gökçen'i, bizden önceki iktidar yaptı. Ellerine sağlık ama işletemedi. O, ona bile karşı çıkıyor. Teşekkür et be. Biz geldik, Sabiha Gökçen'i biz işlettik. Sonra ne oldu? Sabiha Gökçen, ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Veremez hale gelince, biz yeni bir terminal binası daha yaptık. Şimdi yeni bir pist daha yapıyoruz. Sabiha Gökçen ihtiyaca cevap veremez durumda olmanın yanında, terminallerle de güçlendirildi. Ama şu anda sorun Bay Kemal'e 'Sabiha Gökçen'de ne yapılıyor?' diye, haberi yoktur."





Sabiha Gökçen'i dünyaya açtıklarını, Malezya sermayesinin Sabiha Gökçen ile Türkiye'ye girdiğini ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan bile haberinin olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"O meydanlardaki o Gezici takımlar var ya bunların hali bu. Bir dikili ağacınız, bir dikili taşınız olsun. Yok bunlarda böyle bir şey. Şu altında bulunduğumuz çatıda şu ana kadar çalıştırılan insan sayısı 32 bin kişi. Tam manasıyla işletmeye girdiği andan itibaren burada istihdam edilecek insan sayısı 100 bin. Niye bu insanların ekmeğine karşı çıkıyorsunuz?"

Erdoğan, "Biri almış kağıdı eline okuyor, şuna karşı, buna karşı diye." şeklinde konuştu.

Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de işletmeye açıldığı andan itibaren Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmek için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

"BİZ DEVRİMCİ BİR RUHA SAHİBİZ"

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ihtiyacı rahat rahat göreceğini ifade eden Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da biz artık çevreci, bu noktada da devrimci bir ruha sahibiz. Bununla beraber biz tüm dünyaya bir mesaj vereceğiz. Biz aynı zamanda çevreciyiz. Biz aynı zamanda yeşili şehrin içine işliyoruz. Bütün bunlarla beraber, orada müze noktasında bunları da gerçekleştireceğiz. Havalimanımızı da en güzel şekliyle tüm dünyanın ve insanlığın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Bay Muharrem gibiler bizim 16 yıl önce geldiğimizde Amerika'nın kapısını çaldığımzda bize bunlar silahlı insansız hava aracı vermiyordu. Biz bunu üretiyoruz. Ama teröriste her türlü silahı veriyor. Onlarla geldiler bizi sınırlarımızda ciddi manada sıkıntıya düşürdüler. Savunma sanayii biz geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyordu, şimdi yüzde 60'ını karşılıyor." diye konuştu.

"KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI"

ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin Erdoğan, "Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır. Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. 4.5 ton ağırlığında ve 1.5 ton bomba taşıyabilecek olan bir uçak üretiyoruz. Buraya geldik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı." dedi.





"OLDU OLACAK KIZILAY'I DA KAPATIN"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları aşacağız. Bizim TİKA, buna hakaret ediyor. Uluslararası vedari iftarımız. TİKA gibi kuruluşumuza saygısızlık yapacaksın. Oldu olacak Kızılay'ı da kapat. Bu nasıl bir mantıktır. Hızlı treni Sivas'a sokmayacakmış. Hızlı tren göçü hızlandırırmış. Sivaslı kardeşim neden bunun lüksünden istifade etmesin. Güya Sivaslısın."

Erdoğan 3. Havalimanı'nın ismine ilişkin ise, "İsim konusunu yatırımcı firmalarla beraberce alacağız." dedi.

KANDİL OPERASYONU

Erdoğan Kandil operasyonuna ilişkin, "Bakın şu anda bizim güney bölgemizde, Fırat'ın batısı ve doğusu, iki operasyon ağımız var. Fırat'ın batısında bu işleri ağırlıklı Rusya'yla yürütüyoruz, doğusunda ise ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütürüz ama batıda İran da zaman zaman bizimle beraber bu çalışmaların içerisinde bulunuyor. Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi 'Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...' Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı halinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı halinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi. Arada bir tane daha oldu operasyon ve bu operasyonlar devam ediyor. Bay Muharrem biz bununla ilgili ne İran'dan izin aldık ne ABD'den izin aldık, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kaldı ki bir çok yerde de İran ile zaten ortak hareket ediyoruz. " diye konuştu.

"VATANDAŞ BİDONLARLA KÜVETİ DOLDURUYORDU"

İstanbul'un yıllar önceki halinden bahseden Erdoğan, "Haliç'ten geçmek mümkün değildi. CHPnin belediye başkanı olan Ümraniye'de çöplük patlamış, 39 vatandaşımız ölmüştü. Hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyorlar. Dağları deldik, İstanbul'a su getirdik. Göreve başladığımzıda doğalgazın ulaştığı yer 50 bin aileye dağıtım vardı. Ben görevden ayrıldığımda 1 milyon 250 bine çıkmıştı. Çöp dağları ortadan kalktı, su sorunu ortadan kalktı. Vatandaş bibonlarla küveti dolduruyordu. 2 buçuk milyar dolar borçla aldım İstanbul'u" şeklinde konuştu.

Yayın esnasında 1990'lı yıllardaki hastane görüntülerinin izletilmesinin ardınan, Erdoğan'ın gözlerinden yaş geldi.

"YALAN YANLIŞ ŞEYLER SÖYLÜYORSUN"

Görüntülerin izletilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Kılıçdaroğlu) Çıkıyorsun meydanlarda yalan yanlış şeyler söylüyorsun, 'Samsun'da 8 yaşında çocuk bakımsızlıktan öldü' şudur, budur. Asıl ölenler senin döneminde öldü, onların bütün raporlarını aldırttım, çıkarttım." dedi.



YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde, çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Yeni sistemin detaylarına değinen Erdoğan, "Demokrasi ve Cumhuriyet'in temel esası olan güçler ayrılığını daha da güçlendireceğiz. Yasama ve Yürütme pratikte aynı gücün kontrolünde oluyordu. hükümetten gelmeyen hiçbir teklifin geçme imkanı yoktur. Göreve geldiğimizde her alanda önemli projeler gerçekleştirdik. Sonuç odaklı olmaya önem verdik. Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı.

"BAKANLIKLARIN SAYISI 16'YA DÜŞECEK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kendi tarihimizi ve dünyadaki modelleri inceledik. Yeni modeli oluştururken kendi sorunlarımızı masaya yatırdık. Bizim sorunalrımzı diğer ülkelerden farklı görünüyor. Bu modele Türkiye modeli dedik. Çok eleştiri aldım. Varsın alayım. Patenti bize ait. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı AB Bakanlığı ile birleşiyor. Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı birleşiyor. Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz" dedi.

"ZAYIFLATMIYOR, GÜÇLENDİRİYOR"

Erdoğan, "Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli. Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Yatırımların ve yatırımcıların önünü açacağız. Milli gelirin artmasıyla istihdam artacak." dedi.





"ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yeni yapı, milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. Bu durum, bir yandan daha çok proje üretmemize ve hayata geçirmemize imkan sağlayacak, diğer yandan da küresel rekabette, ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının önünü açacak." şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Başkanlık Sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir. Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir.





CUMHURBAŞKANINA BAĞLI 8 BAŞKANLIK

Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor."

Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcı sayısına ilişkin ise, "Şu anda bu sayıyı vermek, biraz da Parlamento'daki yapıya bağlı olacak. Parlamentodaki sayı, bizim de tabii başkan yardımcılıkları noktasındaki kararımızı etkileyecektir. Bütün mesele, en ideal şekilde böyle bir yapıyı ortaya koymak ve bu ideal yapıyla da inşallah ülkemizi yönetmek." dedi.