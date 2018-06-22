24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala nefesler tutuldu. Seçime girecek partiler seçim çalışmalarını hızlandırırken anket şirketleri de 24 Haziran seçimlerine ilişkin tahminlerini açıklamaya devam ediyor. Milyonlarca seçmen hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. İşte son anket sonuçları...
2018 seçim anketleri yayınlandı! Partilerin oy oranı nasıl? İşte son anket sonuçları
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala anket sonuçları da tek tek açıklanmaya başladı. Sandığa gidecek milyonlarca vatandaş hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Anket şirketleri her ne kadar birbirinde farklı olsa da açıklanan oy oranları hemen hemen aynı. Peki 24 Haziran seçimlerinde hangi parti ne kadar oy olacak? AK Parti’nin oy oranı nasıl? İşte 2018 son anket sonuçları ve 24 Haziran seçimlerine dair tüm detaylar…
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala nefesler tutuldu. Seçime girecek partiler seçim çalışmalarını hızlandırırken anket şirketleri de 24 Haziran seçimlerine ilişkin tahminlerini açıklamaya devam ediyor. Milyonlarca seçmen hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. İşte son anket sonuçları...
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