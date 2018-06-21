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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Şehit Piyade ’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen Genel Başkanı ’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli (25) için memleketi 'da cenaze töreni düzenlendi.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 15:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Kenan Kenan

Helal olsun.

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cevapla 21.06.2018 16:09
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