Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenlendi.
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı
Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Malatya , Edirne , Onbaşı Aliseydi Özdemir , Selahattin Demirtaş , CHP , PKK
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Helal olsun.
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