Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,"Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir." dedi."Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar." diyen Erdoğan, "Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık."

FETÖ'CÜLERE

Siyasetin gönül, sevda ve aşk işi olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Siyaset, belli ilkelerle, prensiplerle, değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır."CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Muharrem, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle? Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun?"diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e düzenlenen operasyonlara ilişkin, "İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 önemli ismi orada bitirdik." dedi.Erdoğan, İnce'yi eleştirerek, "Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin?" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"CHP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum; bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmamıza oyunuzu verin."Muharrem İnce'nin kendisine sordukları soruların hiçbirisini cevaplamaya cesaret edemediğini belirten Erdoğan, "Şimdi ben bir kez de Kahramanmaraş'tan Bay Muharrem'e soruyorum; bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp doğru düzgün bir laf etmedi. Konu terör olunca ya topu taca attın ya da örgütün diliyle konuştun. Biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anlatıyor hem de Kandil'den Afrin'e, Kato'dan Cerablus'a kadar sahada bizzat gösteriyoruz." diye konuştu.Devlet yönetmenin basiret, feraset, sabır ve kararlılık istediğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"Devlet yönetmek, milletinin emanetini yere düşürmemek için dirayet ister. Devlet yönetmek, gerektiğinde kefeni giyip milletinin önüne düşecek cesaret ister."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, "16 saatte o darbeyi biz bitirdik. Bay Kemal, isterdim ki sende de zerre kadar yürek olsaydı, oraya (Atatürk Havalimanı) gelirdin." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Darbe şakşakçıları, tankların arasından sıvışanlar, bölücü örgüte şirinlik yapanlar, FETÖ'cülere 40 takla atanlardan devlet adamı olmaz. Emekçilerinin hakkına el uzatan haramzadelere, bırakın devleti dükkan bile emanet edilmez." ifadelerini kullandı.Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Önümüzdeki beş yıl süresince milletine, ülkesine hizmet için daha çok koşan, kardeşlik, birlik, beraberlik için daha çok mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz."

Yurt dışındaki vatandaşların üzerilerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Onca engele, tehdide, baskıya rağmen gittiler oylarını kullandılar. Hamdolsun bu yıl yurt dışında rekor düzeyde bir katılım oldu." ifadelerini kullandı.