CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin skandal telefon kaydı güne bomba olarak düştü. Söz konusu kayıtta polise küfürler savuran İnce'nin mağdur edebiyatı yapmak için kurguladığı plan deşifre oldu. Sosyal medyada deşifre edilen tuzak adım adım şöyle gerçekleşti:



Ses kaydı dün gece saat 20-21 arasında internete sızdırıldı. Yapılan teknik incelemede ses kaydını ilk yayan hesapların bir süre sonra paylaşımları silip hesapları kapattığı anlaşıldı.