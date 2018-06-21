CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin skandal telefon kaydı güne bomba olarak düştü. Söz konusu kayıtta polise küfürler savuran İnce'nin mağdur edebiyatı yapmak için kurguladığı plan deşifre oldu. Sosyal medyada deşifre edilen tuzak adım adım şöyle gerçekleşti:
Ses kaydı dün gece saat 20-21 arasında internete sızdırıldı. Yapılan teknik incelemede ses kaydını ilk yayan hesapların bir süre sonra paylaşımları silip hesapları kapattığı anlaşıldı.
Muharrem İnce'nin ses kaydı operasyonunun arkasında FETÖ mü var?
Polise küfürler savuran Muharrem İnce'nin ses kaydının arka planı ortaya çıktı. İnce'nin skandal ses kaydını kendi tarafının piyasaya sürdüğü belirlendi.
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin skandal telefon kaydı güne bomba olarak düştü. Söz konusu kayıtta polise küfürler savuran İnce'nin mağdur edebiyatı yapmak için kurguladığı plan deşifre oldu. Sosyal medyada deşifre edilen tuzak adım adım şöyle gerçekleşti:
Etiketler: muharrem ince , CHP , FETÖ , TBMM , Sayın İnce
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