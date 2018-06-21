İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kimlik kartlarını kaybeden vatandaşların seçim gününde mağdur olmaması için çalışma başlatıldı.
Kurum tarafından, kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini temin için "geçici kimlik belgesi" verilecek.
Kimlik kartını kaybeden ve nüfus müdürlüklerine başvuru yapan vatandaşlar, kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedelini başvuru sırasında ilgili banka ve vergi dairelerine yatıramamaları durumunda da işlem yaptırabilecek.
Öte yandan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla da nüfus müdürlükleri 30 Haziran 2018-1 Temmuz'da açık olacak.
24 Haziran seçimleri öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında nerede oy kullanacağı sorusu geliyor. Oy kullanılacak okul bilgisi, muhtarlıklara gönderilen seçmen bilgi kağıtlarında yer alıyor. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala seçmen kağıdı bilgisi bir şekilde eline olmayan vatandaşlar ise 'seçmen kağıdımı kaybettim, veya seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim?' gibi sorulara yanıt arıyor.
Seçmen kağıtları, Türkiye genelinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından muhtarlıklara gönderildi. Muhtarlıklar ise vatandaşlara seçmen bilgi kağıtlarını dağıtmaya başladılar. Seçmen kağıdı ulaşmayan ve bir şekilde kaybedenler, oy kullanıp kullanamayacakları konusunda soru işaretleri yaşıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu?
Seçmen bilgi kağıtları olmadan da YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık öğrenilebiliyor. Oy kullanma anında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi yeterli. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.
Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır.
Kurum tarafından, kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini temin için "geçici kimlik belgesi" verilecek.
Kimlik kartını kaybeden ve nüfus müdürlüklerine başvuru yapan vatandaşlar, kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedelini başvuru sırasında ilgili banka ve vergi dairelerine yatıramamaları durumunda da işlem yaptırabilecek.
ÖDEME YAPMAYANLARIN BAŞVURULARI İPTAL EDİLECEKBaşvuruda bulunan vatandaşların, 24 Haziran'dan sonraki ilk mesai gününde değerli kağıt bedeli ödemelerini yapması gerekecek, aksi halde başvuruları iptal edilecek.
Öte yandan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla da nüfus müdürlükleri 30 Haziran 2018-1 Temmuz'da açık olacak.
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANABİLİR MİYİM?
24 Haziran seçimleri öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında nerede oy kullanacağı sorusu geliyor. Oy kullanılacak okul bilgisi, muhtarlıklara gönderilen seçmen bilgi kağıtlarında yer alıyor. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala seçmen kağıdı bilgisi bir şekilde eline olmayan vatandaşlar ise 'seçmen kağıdımı kaybettim, veya seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim?' gibi sorulara yanıt arıyor.
Seçmen kağıtları, Türkiye genelinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından muhtarlıklara gönderildi. Muhtarlıklar ise vatandaşlara seçmen bilgi kağıtlarını dağıtmaya başladılar. Seçmen kağıdı ulaşmayan ve bir şekilde kaybedenler, oy kullanıp kullanamayacakları konusunda soru işaretleri yaşıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu?
Seçmen bilgi kağıtları olmadan da YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık öğrenilebiliyor. Oy kullanma anında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi yeterli. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.
Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır.
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