İYİ Parti'ye bir şok daha! Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meral Akşener'in partisinden istifa eden 80 kişi'ye Başbakan yardımcısı Fikri Işık rozetlerini taktı.
Meral Akşener'in İYİ Parti'sine bir şok daha! 80 kişi İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e darbe üstüne darbe. Hemen her gün son dakika istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. En son istifaların yaşandığı Kocaeli'de İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı başta olmak üzere İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen 80 gence rozetlerini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık taktı.
Etiketler: AK Parti , meral akşener , Fikri Işık , İyi Parti
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