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  1. İnce'nin FETÖ aklıyla mağdur tezgahı mı?

'in 'sine bir şok daha! 80 kişi İYİ Parti'den 'ye geçti

Genel Başkanı 'e darbe üstüne darbe. Hemen her gün son dakika istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. En son istifaların yaşandığı Kocaeli'de İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı başta olmak üzere İYİ Parti'den 'ye geçen 80 gence rozetlerini Başbakan Yardımcısı taktı.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 13:52
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