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'in çirkin iftirasına Bakan Albayrak'tan tokat gibi yanıt

Adı sık sık FETÖ ile anılan ve partisinde FETÖ'cü yöneticilerin yer aldığı seçimin yaklaşması ile iftiralara devam ediyor. En son seçim sonuçları ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı hakkında asılsız ithamlarda bulundu. Albayrak sosyal medyada yaptı açıklamada bu skandala dava açacağını açıkladı.

Meral Akşenerin çirkin iftirasına Bakan Albayraktan tokat gibi yanıt

İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hakkında inanılmaz bir iftirada bulundu.

24 Haziran seçimlerinde alacakları hezimete zemin hazırlamak için şimdiden kılıf uydurma çalışmalarına başlayan Akşener, Berat Albayrak'ın Anadolu Ajansı'na "24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin" dediğini iddia etti. Bu akılalmaz iftira ile algı yaratarak 24 Haziran gecesindeki hezimete önlem almaya çalıştı.

BERAT ALBAYRAK'TAN TOKAT GİBİ YANIT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akşener'in bu iftirasına tokat gibi bir yanıt verdi. Akşener hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açacağını duyuran Albayrak, bu davadan kazanacağı parayı da Millet İttifakı'nın ortaklık kurmaktan çekinmediği terör örgütü tarafından şehit edilenlerin ailelerine bağışlayacağını açıkladı.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 18:33
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