İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak hakkında inanılmaz bir iftirada bulundu.

24 Haziran seçimlerinde alacakları hezimete zemin hazırlamak için şimdiden kılıf uydurma çalışmalarına başlayan Akşener, Berat Albayrak'ın Anadolu Ajansı'na "24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin" dediğini iddia etti. Bu akılalmaz iftira ile algı yaratarak 24 Haziran gecesindeki hezimete önlem almaya çalıştı.

BERAT ALBAYRAK'TAN TOKAT GİBİ YANIT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akşener'in bu iftirasına tokat gibi bir yanıt verdi. Akşener hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açacağını duyuran Albayrak, bu davadan kazanacağı parayı da Millet İttifakı'nın ortaklık kurmaktan çekinmediği terör örgütü tarafından şehit edilenlerin ailelerine bağışlayacağını açıkladı.