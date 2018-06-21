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Almanya 'yi üyeliğiyle tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve karşıtı tutumuyla bilinen Alman Hristiyan Demokrat Birliği (), seçimleri öncesinde Türkiye'yi üyeliğiyle tehdit etti.

Almanyadan küstah tehdit: Erdoğan kazanırsa...

'nin kaderini belirleyecek olan seçimine sayılı günler kala Avrupa'dan sesler yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ı hazmedemeyen Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki () Türkiye'ye karşı küstah tehditler savurdu.

CDU partili Avrupalı Parlemanter Renate Sommer, Erdoğan seçimleri kazanırsa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin mümkün olmayacağını iddia etti. Seçimler yaklaşırken Türkiye hazımsızlığını iyice dışa vuran Sommer, "Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" diyerek haddini aştı.

AFRİN OPERASYONUNU DA HAZMEDEMEMİŞLERDİ

Türkiye'nin her attığı adımı takip eden Alman CDU, Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü /'ye karşı başarıyla sonlandırdığı Zeytin Dalı Harekatı'na da dil uzatmıştı.

Her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalışan Alman parti, harekatı sona erdirme ve bölgeden çekilme çağrısında bulunmuştu.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 18:48
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