Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanının 29 Ekim'de bittiğinde yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını belirterek, "Dünyanın sayılı, ilk 3 inşallah havalimanlarından bir tanesi olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yaptı.

Erdoğan, uçaktan indikten sonra havalimanının çalışanları, pilotlar, hostesler ve hostlar ile tek tek tokalaşarak, onlara baklava ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu günün çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu muhteşem havalimanının açılışını yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle, aynı zamanda havalimanımızın son durumunu yerinde kontrol etmek için geldik ve Gaziantep'ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkanını bulduk." ifadelerini kullandı.





Havalimanının 5 firma tarafından oluşturulan konsorsiyumla inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mimarından mühendisine, işçisine, tüm kardeşlerimi kutluyorum. Konsorsiyumun bütün ortaklarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlar da bu iş için çok büyük emek verdiler, imkanlar ortaya koydular. Aynı şekilde tabii burada gerçekten bu süreci takip eden, kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var, onları da ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. 29 Ekim'de bittiğinde bu havalimanımız malum yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve dünyanın sayılı ilk 3 inşallah havalimanlarından bir tanesi olacak. Hedef 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak... Bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak."





Böyle bir markaya sahip olmanın önemine değinen Erdoğan, buna vesile olan 5 firmanın büyük bir imtihan verdiklerini vurgulayarak, "Burada kolay bir yatırım olmadı. Burada kolay bir süreç olmadı. Ne tür bir zorluklardan geçildiğini gerek Başbakanlığım, gerekse Cumhurbaşkanlığım dönemimden gayet iyi biliyorum. Fakat dayanışma, birlik, beraberlikle bu günlere vardık. Artık 29 Ekim'i inşallah kovalıyoruz. 29 Ekim'de de uçaklarımızın buradan kalkıp, buraya indiklerini inşallah göreceğiz. 29 Ekim'le birlikte bir diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülme sürecini de başlatacağız." şeklinde konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan bu akşam aynı zamanda ATV- A Haber ortak yayını ile millete seslenme fırsatı bulacağını hatırlattı.

Konuşmasının ardından Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.