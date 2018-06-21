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, restoranın mescidine girdi: 3 ölü, 2 yaralı

'ın Kahta ilçesinde, , yol kenarındaki restoranın mescidine girdi, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Kaza, akşam saatlerinde eski Kahta-Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, freni boşalan yönetimindeki inşaat iskelesi yüklü kamyon, restoranın mescidine çarparak durabildi.



, kamyonda sıkışan sürücü Nusret Çevik ile yanında bulunan , , ve yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkardı.



DHA'nın haberine göre, sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Nusret Çevik, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Yunus Aciyan ve Engin Polat ise ambulansla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 19:50
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