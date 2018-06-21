Yapımının tamamlanmasına sayılı günler kala İstanbul yeni havalimanı nerede? İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu uçağın piste inen ilk uçak olacağı 3. Havalimanı açılışına geri sayım başladı. 3.Havalimanı açılış tarihi ne zaman? 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın ne zaman ineceği kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçak olacak. Tarihi iniş 21 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Peki, açılışına çok az bir süre kalan İstanbul yeni havalimanına ulaşım nasıl olacak? İstanbul yeni havalimanı nerede, nasıl gidilir? Temel atma töreni 7 Haziran 2014'te yapılan üçüncü havalimanının yapımı 4 yıl sürdü. Projenin tamamının bitiş tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı ve 29 Ekim 2018'de havaalanının açılacağını belirtti. Projenin bitişi ile üçüncü havalimanının, Atlanta Havalimanı'nı geçerek dünyanın en yüksek kapasiteli havalimanı olması bekleniyor. 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ışıklandırması yapılan pistin seyrüsefer cihazlarının testi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü. Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 90.5'i de tamamlandı.





SESSİZ HAVALİMANI OLACAK

İstanbul Yeni Havalimanı "sessiz havalimanı" konseptiyle hizmet verecek.

Bazı istisnalar dışında uçağa biniş kapısında anons yapılmayacak.

Gidiş seferleri uçak kapısında anons başına en fazla 3 çağrı ile sınırlı olacak.

Genel olarak, anonslar İngilizce veya Türkçe dilinde olacak. Ancak, belirli bir uçuştaki yolcuların İngilizce veya Türkçe anlamadığı durumlarda, diğer dillerde anons yapmaları talep edilebilecek.

Kalkış kapısı açıklanmış olan kapıdan farklı/değişmiş ise kalkış anonsları (en fazla 3 anons) yapılabilecek. Kişisel anonslar da ise gidiş için en fazla 5 yolcu için anonsların yapılmasına izin verilecek. Özel durumlarda (bir yolcunun rotası değişirse, kayıp eşya vb.) halde bu anonslara izin verilecek.







TARİHİ UÇUŞ GAZİANTEP'TEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kalibrasyon uçağıyla son testleri yapılan pistin hazır hale getirildiği öğrenilirken yeni havalimanına ilk inen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak olacak. AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın 17:00'da başlaması planlanan Gaziantep'te gerçekleştireceği miting sonrasında İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

Mitinglerine TC-ANA kuyruk tescilli A319 tipi VIP uçakla katılan Erdoğan'ın Gaziantep mitingine TC-ANA ile mi yoksa TC-TUR ile mi gideceği henüz netlik kazanmazken, ihtimaller arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait kalibrasyon uçağının da olduğu biliniyor. İstanbul Yeni Havalimanı'na gelecek uçağın 20:15 sularında inişinin planlandığı belirtildi.



Öte yandan tarihi uçuşun Cumhurbaşkanlığı akreditasyon kartı sahibi basın mensupları tarafından takip edileceği, diğer basın mensuplarının takibi konusunda ise henüz bir karar alınmadığı öğrenildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni havalimanı tamamlandığında 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerden oluşacak.

Yapım maliyetinin 10 milyar 247 milyon euro olması öngörülen havalimanının 2018 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanı ihalesinde 25 yıllık kira bedeli için en yüksek teklifi, 22 milyar 152 milyon avro artı KDV ile Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu vermişti.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI NEREDE?

Türkiye'nin uluslararası havacılık pazarındaki rolünü daha da ileriye taşıyacak Yeni Havalimanı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa ediliyor.





3.HAVALİMANI ULAŞIM NASIL?

İstanbul'un 3.Havalimanı yani İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede olacaktır. Havaalanı Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında 76.5 KM2 alana inşa edilmektedir. 3. Havalimanı Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü'ne yakın bir alanda inşa edilmektedir. 3. Havalimanı konumu ile en ideal alan olma özelliğini göstermektedir. 3. Köprünün bağlantı noktasında olacak olan ve İstanbul içinden en rahat şekilde ulaşımın sağlanacağı 3. Havaalanı ile Atatürk Havalimanı arasında kuş uçuşu mesafe ise 35 KM 'dir.



Taksim ile mesafesi 15 dakika olan 3. havalimanı karayolu taşımacalığında Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı olacak. Raylı sistem olarak, Yüksek Hızlı Tren ile havalimanındaki aktarma istasyonunda sonlanacak. Terminal, raylı sistem aracılığı ile Taksim'e bağlanacak. Bu raylı sistem, eski demir yolu hattının güzergâhından geçirilecek. Böylece, toplu taşıma aracılığıyla İstanbul'un tüm bölgelerinden ulaşım sağlanacak.

METROYLA ULAŞIM MÜMKÜN OLACAK

Sonuçlanan 3. havaalanı metro durakları ihalesinin sonuçlarına göre, durakların 6 ilçeden geçmesi planlanıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın verilerine göre hattın Şişli, Arnavutköy, Başakşehir, Kağıthane, Eyüp ve Küçükçekmece ilçelerinden geçmesi bekleniyor. Projenin hayata geçmesi ile şehir merkezi ve yeni havalimanı arasında ulaşımın 30 dakikaya düşmesi ön görülüyor. Tam 13 adet durağın olması beklenen hattın durakları ise şöyle; Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, 3.Havalimanı 1, 3.Havalimanı 2, Arnavutköy 1, Arnavutköy 2, Kayaşehir Metrokent, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı.