MİLLİ DURUŞUNDAN RAHATSIZ OLUP ŞİKAYET ETMİŞTİ

CHP 'li Tanal'ın " TİKA Başkanı Serdar Çam , devlet memuru statüsündedir ve siyasi paylaşımlar yapama. Parti devletine dönüşmemek için tarafsız olmayanlar, memuriyetten uzaklaştırılmalıdır" şikayetine yine TİKA Başkanı Serdar Çam'dan cevap geldi. Çam, bu duruşun siyasi değil milli bir duruş olduğunu vurgulayarak bu milli duruştan rahatsız olan Tanal'a ağzının payını verdi.CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal , TİKA Başkanını Başbakanlığa şikâyet etti. TİKA Başkanı Serdar Çam'ın, sosyal medya hesabından " Bağdat caddesinde cuntacılara alkış tuttular, Darbeye direniş için sela veren Müezzini dövmeye kalktılar, "Yurtta sulh,cihanda sulh" konseyi, CB ile binlerce insanı katledip içeriye tıkacaktı, Şimdi ortalıkta bir yığın söz dolaşıyor; Fazla söze gerek yok Herkesin kafası gayet net" içerikli mesaj paylaşmasının memuriyetin tarafsızlığına ve objektifliğine gölge düşürdüğünü dile getiren Tanal, Türkiye 'yi dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden ve FETÖ 'nün bir numaralı düşmanı olan TİKA'nın ve başkanının bu duruşundan rahatsız oldu.

PKK PAÇAVRASINA 'ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜ' DEMİŞTİ

CHP'li Mahmut Tanal, kanlı terör örgütü PKK'nın kullandığı renkleri özgürlüğün simgesi olarak tanımlamıştı. İşte o ifadeleri:

"Kırmızı, sarı, yeşil özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir ve özgürlüğün, bağımsızlığın simgesi olması nedeniyle de 3 tane ülkenin bayrağı aynı renktedir. Nerenin mesela? Uganda, Ruanda, Senegal bayrakları da aynı renklerdendir. Onun için diğer ülkelerin de renkleri aynısını ifade etmektedir."