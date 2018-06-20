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ndaki lar 'ya getirildi

nda toplam 60 ülkede yaşayan seçmenlerin kullandığı lar 'ye getirildi.

Yurtdışındaki oylar Ankaraya getirildi

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel i için 7 Haziran tarihinde başlayan verme işlemi 19 Haziran itibariyle sona erdi. Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı.

() Başkanı , 'de seçimlerin son derece güvenli ve şeffaf yapıldığını, mahalledeki sandık sonuç tutanağının, Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci siyasi partilere eş zamanlı gönderdiklerini belirtti. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.
Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak 'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da Esenboğa Havaalanı'na getirildi. Oylar ATO Congresium'a ulaştırılacak.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 22:04
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