Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye, milis, işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret içerikli ve terör örgütü propagandası içeriği taşıyan paylaşımlar yapan şahıslara yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 34 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 4 adet örgütsel olduğu değerlendirilen ajanda, 2 adet örgütsel olduğu değerlendirilen resim,4 sayfa örgütsel olduğu değerlendirilen mektup ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.