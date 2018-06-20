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'ta terör operasyonu: 34 gözaltı

'ta, / terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye, milis, işbirlikçi olarak, KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, da na hakaret ve terör örgütü propagandası içeriği taşıyan paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 34 kişi gözaltına alındı.

Şırnakta terör operasyonu: 34 gözaltı

Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak merkez, Cizre, , İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde / terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye, milis, işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, da Sayın mıza hakaret içerikli ve terör örgütü propagandası içeriği taşıyan paylaşımlar yapan şahıslara yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 34 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 4 adet örgütsel olduğu değerlendirilen ajanda, 2 adet örgütsel olduğu değerlendirilen resim,4 sayfa örgütsel olduğu değerlendirilen mektup ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 22:13
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