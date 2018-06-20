Muharrem İnce rezil oldu!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin samimiyetsizliği bir kez daha ortaya çıktı.
Dün seçim meydanında bir babanın çocuğunu kürsüye çıkmasına kızan ve çocuğu kürsüden indirerek, "Konuşuyorum şimdi, in bakalım, in bakalım,
in bakalım.. Bak canlı yayındayız burada, gitti bir dakika" diyen Muharrem İnce, bugünkü mitinginde mizansenle bir çocuğu sahneye çıkarttı.
Muharrem İnce, küçük kızın çiçeği bırakması ve sahneden ayrılmak istemesi üzerine, "Hoş geldin. Bana mı verdin? (çiçeği) Gel kız gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Adını söyle bakalım. Gel. Dur bir dakika. Buraya söyle. Adını söyle. Söyle adını" dedi. Küçük kız, Muharrem İnce'nin sözlerine rağmen sahneden ayrıldı, İnce ise, "Sağol" demekle yetindi.
Muharrem İnce'nin küçük kız sahneden ayrılırken moralinin bozuk olduğu gözlendi.
KERAN KIRAN / SABAH
Dün seçim meydanında bir babanın çocuğunu kürsüye çıkmasına kızan ve çocuğu kürsüden indirerek, "Konuşuyorum şimdi, in bakalım, in bakalım,
in bakalım.. Bak canlı yayındayız burada, gitti bir dakika" diyen Muharrem İnce, bugünkü mitinginde mizansenle bir çocuğu sahneye çıkarttı.
MİZANSENLE ÇOCUK SAHNEYE ÇIKARILDI, MUHARREM İNCE REZİL OLDUKürsüye çıkartılan küçük kızın eline çiçek verildi. Muharrem İnce'nin, kürsüye çıkarılan küçük kıza, "Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?" dedi. Küçük kız, Muharrem İnce'ye yüz vermedi ve elindeki çiçeği Muharrem İnce'nin dizlerine bırakıp kürsüden ayrılmak istedi.
Muharrem İnce, küçük kızın çiçeği bırakması ve sahneden ayrılmak istemesi üzerine, "Hoş geldin. Bana mı verdin? (çiçeği) Gel kız gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Adını söyle bakalım. Gel. Dur bir dakika. Buraya söyle. Adını söyle. Söyle adını" dedi. Küçük kız, Muharrem İnce'nin sözlerine rağmen sahneden ayrıldı, İnce ise, "Sağol" demekle yetindi.
Muharrem İnce'nin küçük kız sahneden ayrılırken moralinin bozuk olduğu gözlendi.
İNCE'NİN KORUMALARI VATANDAŞI SAHNEDEN FIRLATMIŞTIMuharrem İnce, İzmir'in Çiğli ilçesindeki miting sırasında, bir vatandaş, korumalar tarafından sahneden atılmıştı. İnce'nin korumaları, sahneye çıkarak Muharrem İnce ile selfie çektiren bir vatandaşı sahneden tutup aşağı atmıştı.
KERAN KIRAN / SABAH
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