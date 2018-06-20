Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ederken sahneye gelen bir çocuğa "Konuşuyoruz burada, in bakalım. Bak canlı yayındayız, gitti bir dakika" diye kızmıştı.
SAHNEYE ÇOCUK GÖNDERDİLER
Görüntülerin hızla yayılmasından sonra Muharrem İnce'nin Çorlu mitinginde yeni bir imaj çalışması yapıldı. Miting sırasında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Muharrem İnce'nin yanına elinde çiçek olan bir kız çocuğu gönderildi.
Miting sırasında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Muharrem İnce'nin yanına elinde çiçek olan bir kız çocuğu gönderildi.
YÜZÜNE BİLE BAKMADI
Ne yaptığının farkında olmayan küçük çocuk, Muharrem İnce'ye 'kendisine söylendiği gibi' çiçeği verip arkasını dönerek gitti. Bu sırada çocuğun sahneden ayrılmamasını isteyen Muharrem İnce, uğraşlarına rağmen küçük çocuğu yanında tutamadı.
SAHNEYE ÇOCUK GÖNDERDİLER
Görüntülerin hızla yayılmasından sonra Muharrem İnce'nin Çorlu mitinginde yeni bir imaj çalışması yapıldı. Miting sırasında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Muharrem İnce'nin yanına elinde çiçek olan bir kız çocuğu gönderildi.
Miting sırasında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Muharrem İnce'nin yanına elinde çiçek olan bir kız çocuğu gönderildi.
YÜZÜNE BİLE BAKMADI
Ne yaptığının farkında olmayan küçük çocuk, Muharrem İnce'ye 'kendisine söylendiği gibi' çiçeği verip arkasını dönerek gitti. Bu sırada çocuğun sahneden ayrılmamasını isteyen Muharrem İnce, uğraşlarına rağmen küçük çocuğu yanında tutamadı.
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