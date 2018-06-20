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yalanda Bay Kemal'i de geçti

Meydanlarda ve katıldığı televizyon programlarında birbiri ardına yalan söyleyen , son yalanını sosyal medya hesabı üzerinden söyledi. Şehit 'in mezarını ziyaret ettiğini iddia eden İnce'nin yaptığı paylaşımın 2 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı.

Muharrem İnce yalanda Bay Kemali de geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana Mitingi'nde 'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin Niğde'de düzenlediği miting sonrası 15 Temmuz'un kahramanlarından olan Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmemesiyle alakalı olarak "Pensilvanya'yı incitmemek için Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edemedi." sözlerine İnce'den anlamsız bir yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Muharrem İnce, Şehit 'in kabrini ziyaret ettiğini iddia etti. Oysa İnce'nin bahsettiği ziyaretin yaklaşık 2 yıl önceye ait olduğu ortaya çıktı. Yani İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra algı operasyonu yaparak eski tarihli ziyaretini kamuoyuna yeni gibi pazarlamaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı olmak için düzenlediği mitinglerde yalanları ardı arkası kesilmeden sıralayan, katıldığı televizyon programlarında "Türkiye FETÖ'yü ABD'den istemedi" şeklinde iftiralarda bulunan İnce, 2016 yılında "Erdoğan olmasaydı FETÖ başarılı olurdu" sözleriyle gündeme gelmişti. İnce bu sözlerinin üzerinden 2 yıl geçmeden Cumhurbaşkanı olabilmek için 'nün desteğini aldı ve bu desteği kaybetmemek için 15 Temmuz kahramanı Halisdemir'in mezarını Niğde Mitingi sırasında ziyaret etmedi.

İŞTE İNCE'NİN O PAYLAŞIMLARI

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 15:47
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