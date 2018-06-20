Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana Mitingi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Niğde'de düzenlediği miting sonrası 15 Temmuz'un kahramanlarından olan Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmemesiyle alakalı olarak "Pensilvanya'yı incitmemek için Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edemedi." sözlerine İnce'den anlamsız bir yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Muharrem İnce, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini iddia etti. Oysa İnce'nin bahsettiği ziyaretin yaklaşık 2 yıl önceye ait olduğu ortaya çıktı. Yani İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra algı operasyonu yaparak eski tarihli ziyaretini kamuoyuna yeni gibi pazarlamaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı olmak için düzenlediği mitinglerde yalanları ardı arkası kesilmeden sıralayan, katıldığı televizyon programlarında "Türkiye FETÖ'yü ABD'den istemedi" şeklinde iftiralarda bulunan İnce, 2016 yılında "Erdoğan olmasaydı FETÖ başarılı olurdu" sözleriyle gündeme gelmişti. İnce bu sözlerinin üzerinden 2 yıl geçmeden Cumhurbaşkanı olabilmek için FETÖ'nün desteğini aldı ve bu desteği kaybetmemek için 15 Temmuz kahramanı Halisdemir'in mezarını Niğde Mitingi sırasında ziyaret etmedi.

İŞTE İNCE'NİN O PAYLAŞIMLARI

