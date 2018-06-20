Erdoğan: Kandil'de lider takımını hallettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şanlıurfa'da düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Adı gibi insanı da Şanlıurfa, İbrahim Halilürrahman'ın, Eyyüp Nebi'nin şehri." diye nitelendirdiği Şanlıurfa'yı selamlayarak, başladı.
"MÜNBİÇLİ ARAP KARDEŞLERİM DE TOPRAKLARINA GERİ DÖNÜYORLAR"
Türkiye'nin önce Cerablus'tan El Bab'a kadar olan kısmı, sonra da Afrin'i güvenli hale getirdiğini anımsatan Erdoğan, "Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü, Cerablus'a döndü, şimdi Afrin'e dönmeye başladı. Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz ve Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler." dedi.
İdlib'te oluşturdukları 12 gözlem noktasıyla bu bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda adımlar attıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonların sürdüğünü aktardı.
Kandil'e yapılan operasyona da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"SİZLERDEN BİRAZ DAHA SABIR İSTİYORUM"
Şanlıurfalıların ekmeğini ve tüm imkanlarını nasıl bölüştüğünü tarihin yazacağına vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şanlıurfa zaten şanlıydı, şanının üzerine şan katacak. Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladığını, sıkıntıya soktuğunu da biliyorum. Sizlerden biraz daha sabır istiyorum. Unutmayın, 'men sabera zafera', 'kim ki sabreder zafere ulaşır'. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanıbaşındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok önemli.
Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. 24 Haziran'da siz bize desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim."
"EL-BAB'DA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ AÇIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz." ifadesini kullandı.
"SUÇLULAR ADELET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıya değinen Erdoğan, "Suruç'taki hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımızca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adelet önünde hesap verecek." şeklinde konuştu.
"BİZ DESTAN YAZMAYA DEVAM EDELİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
"Korkaklar zafer anıtı dikemez. Şimdi diyorum ki 24 Haziran'da bu kardeşinize bu desteği verin, biz destan yazmaya devam edelim. Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin 90'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız."
"ORAYI BAŞLARINA YIKIYORUZ"
"Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz." diyen Erdoğan, "Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek?" diye konuştu.
"SENİN PARTİNİN MİLLETVEKİLİ BENİM BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMIN BAŞLARINI AÇTI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış diyor ki Bay Kemal, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm.' Sen kimsin, neyi çözdün? Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü."
"MÜNBİÇLİ ARAP KARDEŞLERİM DE TOPRAKLARINA GERİ DÖNÜYORLAR"
Türkiye'nin önce Cerablus'tan El Bab'a kadar olan kısmı, sonra da Afrin'i güvenli hale getirdiğini anımsatan Erdoğan, "Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü, Cerablus'a döndü, şimdi Afrin'e dönmeye başladı. Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz ve Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler." dedi.
İdlib'te oluşturdukları 12 gözlem noktasıyla bu bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda adımlar attıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonların sürdüğünü aktardı.
Kandil'e yapılan operasyona da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"SİZLERDEN BİRAZ DAHA SABIR İSTİYORUM"
Şanlıurfalıların ekmeğini ve tüm imkanlarını nasıl bölüştüğünü tarihin yazacağına vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şanlıurfa zaten şanlıydı, şanının üzerine şan katacak. Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladığını, sıkıntıya soktuğunu da biliyorum. Sizlerden biraz daha sabır istiyorum. Unutmayın, 'men sabera zafera', 'kim ki sabreder zafere ulaşır'. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanıbaşındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok önemli.
Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. 24 Haziran'da siz bize desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim."
"EL-BAB'DA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ AÇIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz." ifadesini kullandı.
"SUÇLULAR ADELET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıya değinen Erdoğan, "Suruç'taki hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımızca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adelet önünde hesap verecek." şeklinde konuştu.
"BİZ DESTAN YAZMAYA DEVAM EDELİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
"Korkaklar zafer anıtı dikemez. Şimdi diyorum ki 24 Haziran'da bu kardeşinize bu desteği verin, biz destan yazmaya devam edelim. Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin 90'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız."
"ORAYI BAŞLARINA YIKIYORUZ"
"Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz." diyen Erdoğan, "Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek?" diye konuştu.
"SENİN PARTİNİN MİLLETVEKİLİ BENİM BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMIN BAŞLARINI AÇTI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış diyor ki Bay Kemal, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm.' Sen kimsin, neyi çözdün? Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.