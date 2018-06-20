;
Yol Durumu
  1. Cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek vekil Muharrem İnce

Konut satışlarında patlama yaşandı

genelinde mayıs ayında 119 bin 655 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.



genelinde mayıs ayında 119 bin 665 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 12:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar