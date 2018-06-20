Türkiye genelinde mayıs ayında 119 bin 665 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.
Konut satışlarında patlama yaşandı
Türkiye genelinde mayıs ayında 119 bin 655 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.
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