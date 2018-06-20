Cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek vekil Muharrem İnce

Sabah Gazetesi köşe yazarı Salih Tuna, bugün yazdığı yazıda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin taciz skandalını ele aldı. Tuna yazısında İnce'nin cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek milletvekili olduğunu da açıkladı.

İşte Tuna'nın o yazısı...

Biz bu Muharrem İnce'yi 3 hafta evvel televizyona davet ettiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hakkında cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek milletvekili olduğunu bilmiyorduk.

Hele o "mastürbasyon"lu şiirimsilerinden hiç haberimiz yoktu.

Haliyle bunları sormayacaktık.

Sanırım "kendini biliyor" ki, gelmedi, kaçtı.

Hâlâ da kaçıyor!

Delikanlı adam hem "beni ekranlarına çıkartmıyorlar" diye kolpa atıp hem de ısrarla davet edildiği programdan kaçar mı?

Turgay Güler, Prof. Mehmet Çelik ne soracaklardı bilmiyorum ama ben Heisenberg'in "Belirsizlikilkesi"yle ilgili sorup bırakacaktım.

Kuantum falan biliyormuş ya.

Yalova'dan sordum soruşturdum, fizikten de anlamıyormuş. Okumaz bilmez, bilmediğini de bilmez, "kafası güzel" bir yurdum insanıymış.

Hele Yalovalı taksi şoförlerinin anlattıklarından hiç sormayacaktım. Dinlerken ben utandım, nasıl sorayım!

"Kendini biliyor" dedim ama lafın gelişi, kendinin farkında olsa o "şiirimsileri" hiç yazar mıydı?

Hadi kelle paçayken çiziktirdi diyelim, kitap olarak basar mıydı?

Yeminle söylüyorum; o "şiirimsileri" oğlum yazsa evlatlıktan reddederim.

Hayır canım, cinsellik- erotizm içerdiği için değil; şiire saygı duymadığı için.

Büyük ozan Muharrem İnce'nin şu "dizelerine" bakın: "...Öpüşme / Sevişme / Enflasyon / Mastürbasyon / Konut fonu / Kapatma telefonu / SSK / Bağkur."

Bu "lakırdıları" alt alta yazmış ve şiir diye de basmış, iyi mi?

Yahu İnce bu ne?