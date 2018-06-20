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2 bin kişi Leyla'yı arıyor! Köydeki çocuklardan korkunç iddia

’da, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki ’i arama çalışmaları, altıncı gününde de devam ediyor. Leyla'nın kaybolduğu köydeki çocuklardan 8 yaşındaki ise "Biz top oynarken beyaz minibüs yanımıza gelip durdu ve içinde iki kişi vardı. Gelin size şeker verelim dediler. Biz korkup kaçınca onlar da hızla köyden uzaklaştı. Şimdi beyaz bir minibüs gördük mü hepimiz kaçıyoruz" dedi. () timleri ise her gün ortalama 20 kilometre alanı arıyor. İkişer metre aralıklarla yan yana dizilen JÖH’ler bakılmadık yer bırakmıyor. Tüm bölgeler, çalışmalara katılan yaklaşık 2 bin kişi tarafından birkaç kez kontrol ediliyor.



kent merkezinde yaşayan Şükran- çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 13:40
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