Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi.
2 bin kişi Leyla'yı arıyor! Köydeki çocuklardan korkunç iddia
Ağrı’da, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmaları, altıncı gününde de devam ediyor. Leyla'nın kaybolduğu köydeki çocuklardan 8 yaşındaki Burak Elmas ise "Biz top oynarken beyaz minibüs yanımıza gelip durdu ve içinde iki kişi vardı. Gelin size şeker verelim dediler. Biz korkup kaçınca onlar da hızla köyden uzaklaştı. Şimdi beyaz bir minibüs gördük mü hepimiz kaçıyoruz" dedi. Ağrı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ise her gün ortalama 20 kilometre alanı arıyor. İkişer metre aralıklarla yan yana dizilen JÖH’ler bakılmadık yer bırakmıyor. Tüm bölgeler, çalışmalara katılan yaklaşık 2 bin kişi tarafından birkaç kez kontrol ediliyor.
Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi.
Etiketler: Ağrı , Ağrı Jandarma Özel Harekat , leyla aydemir , Burak Elmas , Nihat Aydemir , 15 Haziran , AFAD , JÖH
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