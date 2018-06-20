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Kılıçdaroğlu Kandil operasyonuna karşı çıktı

'e yönelik operasyona destek vereceklerini ifade eden , Kandil'e yönelik operasyona sıcak bakmadı.

Kılıçdaroğlu Kandil operasyonuna karşı çıktı
Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte ve 'ta üst üste ağır darbeler vurdu.

Cumhurbaşkanı 'ın kararlılığıyla devam eden terörle mücadele operasyonları, muhalefet partilerinde bir takım rahatsızlıklara neden oldu.

MÜNBİÇ'E DESTEK
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerinin Afrin'e girmesine karşı çıkan Genel Başkanı , şimdi de Kandil'e yönelik operasyonun karşısında. CHP Lideri, operasyonu hakkında "'ye yönelik tehditler konusunda ordumuzun önlem alması orada güvenliğimizi sağlaması önemli. Elbette destekleyeceğiz. Bundan daha doğal ne olabilir." diye konuştu.

KANDİL'E KARŞI ÇIKTI
Kandil'e yönelik düzenlenen operasyonu da değerlendiren Kılıçdaroğlu, 16 yıldır bölgeye operasyon yapılmadığını hatırlatarak şu an düzenlenen operasyonların farklı amaçlarının olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kandil'de terörist olmadığını bölgeye boşuna operasyon yapıldığını söylemişti. Örgütün elebaşlarından Murat Karayılan ise Kandil'deki varlıklarını koruduklarını açıklamıştı.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 12:12
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