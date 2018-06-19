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Muharrem bu sefer de komşu kızına yürümüş

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin bir i daha ortaya çıktı. adlı şiir kitabındaki erotik şiirleriyle tepki çeken İnce bu kez de köye gelen komşu kızına yanmış...



"" adlı kitabıyla tepkileri üzerine çeken ve sosyal medyada alay konusu olan , bu kez de "köye gelen komşu kızına" yandı.

İnce'nin bir gazete köşesine yansıyan, "Ben" diye yazdığı, kendisini anlatan şiirde "Köye gelen konuk kıza yanmışım, Ondördünde ilk zararı verdim komşuma" dizeleri dikkat çekiyor.
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  • 19 Haziran 2018, Salı 18:15
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