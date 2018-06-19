"Tatanka" adlı şiir kitabıyla tepkileri üzerine çeken ve sosyal medyada alay konusu olan Muharrem İnce, bu kez de "köye gelen komşu kızına" yandı.
İnce'nin bir gazete köşesine yansıyan, "Ben" diye yazdığı, kendisini anlatan şiirde "Köye gelen konuk kıza yanmışım, Ondördünde ilk zararı verdim komşuma" dizeleri dikkat çekiyor.
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