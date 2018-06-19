Ankara ile Washington arasında yapılan ikili, anlaşma neticesinde terör örgütü PKK'nın Münbiç'ten çekilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu anlaşma kapsamında dün önemli bir gelişme yaşandı. Bölgede teröristlerin çekilişinin hemen ardından Türk askeri bölge güvenliğini sağlamak için Münbiç'e giriş yaptı. Konvoylar ile yapılan girişte Türk bayraklı zırhlı araçlar ile askerler dikkat çekti. TSK da "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır" açıklamasıyla gelişmeyi duyurdu. TSK bölgede asayişi sağlamak için keşif ve mevzilenme faaliyetlerine başlarken ABD Skorsky helikopterleri de askerlerimize eşlik etti. Askerlerin Menbiç'in içlerine de gireceği öğrenildi. Bu arada daha önce Bab, Afrin, Cerablus gibi noktalarda Mehmetçikler'e sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, Münbiç'te de Türk askerleriyle fotoğraf çektirip sohbet etti. Mehmetçik'i sevgiyle karşıladı.
Vefalı Türkler Menbiç’te
El Bab, Cerablus, Afrin, İdlib derken Türkiye büyük bir adım daha attı. Mehmetçik Münbiç kentine giriş yaptı. Türk askeri, Ay-Yıldızlı bayraklar eşliğinde nöbete başladı...
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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