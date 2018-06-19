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a roketatarlı hain saldırı

'nin ilçesi Köprülü köyünde teröristlerin a düzenlediği roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

Askeri konvoya roketatarlı hain saldırı

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından a düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. ler ve Çukurca'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, teröristlerin roketli saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 03:08
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