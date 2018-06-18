



Hendek ve çukur siyasetinin ardından halk desteğini kaybeden HDP'nin Güneydoğu'da yaptığı mitingler ilgi görmüyor.

HDP Mardin milletvekili adaylarının katılımıyla Kızıltepe ve Nusaybin ilçesinde mitingler gerçekleştirdi. Mitinglere HDP Mardin Milletvekili adayları Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik, Ebru Günay ve Gülbin Şahin Dağhan katıldı.

Geçen seçimlerde yoğun katılımın olduğu mitinglere bu seçimde ilginin oldukça düşük olduğu dikkat çekti.

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı her iki ilçede de 1 Kasım seçimlerinde oyların yüzde 85-90 oy alan HDP bu seçimlere ilgi oldukça düşük.