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’nin ve mitingleri boş kaldı

Halkların Demokratik Partisi’nin () ’in ve ilçelerinde düzenlenen mitinglerde alanlar boş kaldı.



Hendek ve çukur siyasetinin ardından halk desteğini kaybeden 'nin Güneydoğu'da yaptığı mitingler ilgi görmüyor.

HDP milletvekili adaylarının katılımıyla ve ilçesinde mitingler gerçekleştirdi. Mitinglere HDP Mardin Milletvekili adayları Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik, Ebru Günay ve Gülbin Şahin Dağhan katıldı.

Geçen lerde yoğun katılımın olduğu mitinglere bu seçimde ilginin oldukça düşük olduğu dikkat çekti.

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı her iki ilçede de 1 Kasım seçimlerinde oyların yüzde 85-90 oy alan HDP bu seçimlere ilgi oldukça düşük.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 00:13
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