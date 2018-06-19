Ezhel'in hayranları davanın görüleceği Anadolu Adalet Sarayı'na akın etti.Adliyenin dışı ve koridorlar Ezhel hayranlarıyla doldu.
Geçen ay gözaltına alınan Sercan İpekoğlu, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yapılan itiraz üzerine 23 Mayıs tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı Anadolu Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti
Geçen ay gözaltına alınan Sercan İpekoğlu, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yapılan itiraz üzerine 23 Mayıs tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı Anadolu Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti
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