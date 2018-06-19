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Ünlü rapçi için mahkeme kararını verdi

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ‘’ lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Mahkeme Ezhel'in beraatine karar verdi.

Ünlü rapçi için karar verildi!
'in hayranları davanın görüleceği 'na akın etti.Adliyenin dışı ve koridorlar Ezhel hayranlarıyla doldu.



Geçen ay gözaltına alınan Sercan İpekoğlu, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yapılan itiraz üzerine 23 Mayıs tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı Anadolu Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti
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  • 19 Haziran 2018, Salı 10:17
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