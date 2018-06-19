Kanunlara aykırı olmasına rağmen bir yandan CHP Yalova İl Başkanlığı görevini yürütürken bir yandan da eğitim kurumu müdürlüğü yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, emeğini gasp ettiği 10 öğretmeni sigortasız çalıştırdı. Fatura hileleriyle vergi kaçırdı. İnce, yaptığı bu yolsuzluk SGK denetiminde ortaya çıkınca deliye döndü. Siyasi gücünü kullanarak müfettişi tehdit etti. Ancak cezadan kurtulamadı.

SİGORTA İSTEMEMİŞLER!

Devleti dolandırmaya çalıştığı, öğretmenlerin hakkını yediği belgeleriyle ortaya çıkan Muharrem İnce, önce "Her işyerinde böyle şeyler yapılıyor" diyerek pişkin bir açıklamaya imza attı, "Cezası neyse ödedik" dedi. Hatta sigortanın emekliye faydası olmadığını savunup, haklarını gasp ettiği öğretmenleri "Zaten onlar da istemedi" diyerek suçladı. İnce'nin yalan söylediği mağdur ettiği öğretmenlerin şikayet dilekçeleriyle tescillendi.

'HAKKIMIZI GASP ETTİ'

Sigortası yapılmayan öğretmenlerin Çalışma Bakanlığı'na yazdığı dilekçede açıkça haklarının İnce tarafından gasp edildiği belirtiliyor. Tek güvencelerinin sigorta olduğunu vurgulayan öğretmenler, tüm taleplerine rağmen dershane yönetiminin kendilerini sigortalı yapmadığını söylüyor. Hatta dershanedeki bir başka yolsuzluğa da dikkat çeken mağdur öğretmenler 'Öğrencilerden alınan ücretlerin makbuz kesilmeden toplandığını' belirterek, il müdürlüğüne şikayette bulunuyor.

VAY TATANKA VAY

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Tatanka adlı 'şiir kitabı' sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kadını cinsel obje olarak gösteren ve sapık fanteziler içeren şiirlere tepki yağdı. Arkadaşlarının kendisine "Hacı" lakabını taktığını söyleyen İnce'nin, ortaya çıkan kitabından sonra kendisiyle çelişen açıklamalarına kullanıcılar büyük tepki gösterdi. Muharrem İnce, büyük tepki çeken erotik kitabı Tatanka için "Evet yazdım, arkasındayım'' ifadelerini kullandı. İnce, geçtiğimiz yıllarda hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili açılan davayla gündeme gelmiş, savcılık İnce'nin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.