Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ana merkezlerinden biri olarak gösterilen Kandil'e yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Sınır ötesine geçerek bölgede kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, Türkiye'ye teröristlerin geçişini engellemek için üsler kurmaya başladı.

CHP VE SAADET OPERASYONA KARŞI

Türk askerinin başarılı operasyonlar düzenlenmesi, örgütün siyasi kanadı HDP'nin yanı sıra CHP ve Saadet Partisi'nde de rahatsızlığa neden oldu.

Temel Karamollaoğlu, Kandil'e boşuna operasyon yapıldığını bölgede terörist olmadığını söylemdi. CHP'den de bu yönde açıklamalar yapılarak operasyon karalanmak istendi.

KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek Kandil'in PKK'dan temizleneceğini yineledi.

Siyasi tartışmalar devam ederken örgütün elebaşlarından Murat Karayılan bir açıklama yaptı.

"KANDİL'İ BOŞALTMADIK"

Teröristbaşı Karayılan "Sürekli Kandil'e gideceğiz diyorlar. Kandil boşaltılmadı. Eğer amaçları bizsek, Kandil'i boşaltmadık ve onları bekliyoruz.Tüm tedbirler alındı." dedi.

AFRİN'İ HATIRLAYIN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de doğru ilerlemesinden sonra örgütten benzer açıklamalar yapılmıştı.

Türk askerinin bölgeye girmesiyle, PKK/YPG'li teröristler silahlarını bırakarak kaçmıştı.



