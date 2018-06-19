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'un 'deki varlıkları donduruldu

mahkemesinin kararı doğrultusunda, Rus şirketi 'un ve Galler'deki varlıkları donduruldu.

Rus devine şok! Varlıkları donduruldu

mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz`ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus şirketi `un ve Galler'deki varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Naftogaz'dan yapılan açıklamaya göre, Stockholm tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıkları donduruldu.



Gazprom'un ayrıca İngiltere ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 18:03
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